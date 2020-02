Presenečenje v Iowi: v vodstvu Pete Buttigieg

Glasovanje v Iowi so spremljali zapleti pri objavi izidov, saj so se pojavile težave v aplikaciji, ki so povzročile zamude. Podjetje Shadow, ki je solastnik aplikacije in katerega vodilni uslužbenci so sodelovali s predsedniško kampanjo Hillary Clinton leta 2016, je sporočilo, da obžaluje zamude, ki pa niso v ničemer vplivale na izide strankarskih zborovanj.

Predsednik demokratske stranke v Iowi Troy Price je dejal, da je sporna aplikacija sicer ustrezno zaznavala podatke, vendar le delne. Težave s kodiranjem naj bi uredili, vendar se je zavleklo, ker podatke preverjajo s tistimi, ki so napisani na roko na papir. Če bi te uporabljali od začetka, zapletov ne bi bilo.