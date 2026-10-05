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Presenetljiv izid: Bolsonarov sin z največ glasovi, sledi drugi krog

Brasilia, 05. 10. 2026 07.40 pred 43 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Volitve v Braziliji

Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev.

Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar noben od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Po 97 odstotkih preštetih glasov jih je imel Bolsonaro 47,4 odstotka, Lula pa 44,6 odstotka.

Izid je presenetljiv, saj je imel po javnomnenjskih raziskavah pred volitvami tesno prednost Lula, vsi preostali kandidati pa so bili daleč za njima.

Bolsonaro je v prvem odzivu izrazil veliko zadovoljstvo nad izidom prvega kroga volitev. "Zelo sem vesel zaradi konkretne možnosti, da bo Brazilija čez tri tedne dala dokončen odgovor z izbiro moderne vlade," je dejal v nagovoru privržencem v prestolnici Brasilia.

Lula pa je izrazil prepričanje v zmago v drugem krogu. "Pripravljeni smo na drugi krog volitev in zmagali bomo. Brazilsko ljudstvo bomo prepričali," je napovedal. Dejal je še, da si bo prizadeval pridobiti glasove tistih, ki v prvem krogu niso prišli na volišča.

Lula je v kampanji zagovarjal nadaljevanje socialnih programov in javnih naložb. Njegova vlada se lahko pohvali z zmanjšanjem brezposelnosti in krčenjem amazonskega gozda ter zvišanjem minimalne plače, vendar jo bremenijo višji življenjski stroški, velika javna poraba in dolg ter korupcijski škandali.

Bolsonaro bi očetu dal amnestijo

Flavio Bolsonaro je obljubljal zmanjšanje proračunske porabe in ostrejši pristop do kriminala. Če bo izvoljen, želi doseči tudi amnestijo za svojega očeta, ki v hišnem priporu prestaja več kot 27-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri poskusu državnega udara po izvolitvi Lule na prejšnjih predsedniških volitvah.

Bolsonaro je v kampanji okrepil vezi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki politično podpira njegovega očeta, Lula medtem zagovarja večjo neodvisnost Brazilije od ZDA. Napetosti med državama so se zaostrile zaradi ameriških carin na brazilsko blago, ki jih je Trump uvedel tudi v povezavi s pregonom Jairja Bolsonara.

Z izvolitvijo Bolsonara, čigar očeta je Lula premagal na predsedniških volitvah leta 2022, bi se Brazilija pomaknila v desno in tako sledila trendu drugod v Latinski Ameriki. Premik v desno se je že zgodil v Argentini, Čilu, Boliviji, Kolumbiji in Peruju. Obenem bi se v Braziliji bržkone otoplili odnosi z Washingtonom, saj Trump podpira njegovo kandidaturo, maja pa ga je tudi sprejel v Beli hiši.

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KOMENTARJI3

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Ana Konda
05. 10. 2026 08.24
To ni "presenetljivo", ampak logično.
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0 0
peglezn
05. 10. 2026 08.11
leva pušiona se nadaljuje, se bo treba mal reformirat, pravljičarstva ima folk zgleda dovolj...
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+1
1 0
lokson
05. 10. 2026 08.10
Presenetljivo?? Joj novinar.
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+1
1 0
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