Presenetljiv izid: Bolsonarov sin z največ glasovi, sledi drugi krog

Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar noben od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Po 97 odstotkih preštetih glasov jih je imel Bolsonaro 47,4 odstotka, Lula pa 44,6 odstotka.

Izid je presenetljiv, saj je imel po javnomnenjskih raziskavah pred volitvami tesno prednost Lula, vsi preostali kandidati pa so bili daleč za njima.

Bolsonaro je v prvem odzivu izrazil veliko zadovoljstvo nad izidom prvega kroga volitev. "Zelo sem vesel zaradi konkretne možnosti, da bo Brazilija čez tri tedne dala dokončen odgovor z izbiro moderne vlade," je dejal v nagovoru privržencem v prestolnici Brasilia.

Lula pa je izrazil prepričanje v zmago v drugem krogu. "Pripravljeni smo na drugi krog volitev in zmagali bomo. Brazilsko ljudstvo bomo prepričali," je napovedal. Dejal je še, da si bo prizadeval pridobiti glasove tistih, ki v prvem krogu niso prišli na volišča.

Lula je v kampanji zagovarjal nadaljevanje socialnih programov in javnih naložb. Njegova vlada se lahko pohvali z zmanjšanjem brezposelnosti in krčenjem amazonskega gozda ter zvišanjem minimalne plače, vendar jo bremenijo višji življenjski stroški, velika javna poraba in dolg ter korupcijski škandali.