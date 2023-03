Presenetljiva zmaga 'jeznih' kmetov na volitvah na Nizozemskem

Stranka kmetov je popolnoma osupnila nizozemsko politiko, po deželnih volitvah bo namreč postala največja stranka v zgornjem domu parlamenta. "To ni normalno, ampak pravzaprav je! Volili so vsi normalni državljani," je dejala voditeljica Caroline van der Plas.

Štiri stranke, ki sestavljajo desnosredinsko vladno koalicijo pod vodstvom premierja Rutteja, so glede na objavljene izide utrpele precejšnje izgube. Volilni rezultat po mnenju poznavalcev ogroža stabilnost vladne koalicije, ki je na oblasti že več kot dvanajst let.

Gibanje, ki je bilo ustanovljeno pred manj kot štirimi leti, je izkoristilo nezadovoljstvo volivcev in tako postalo najmočnejša politična sila. Javnomnenjske raziskave so že pred volitvami napovedovale premik v desno in zmago novega gibanja jeznih kmetov, ki je imelo doslej samo enega poslanca.

Desno populistično Gibanje kmetov in državljanov (BoerBurgerBeweging) je prejelo približno 19 odstotkov glasov, kažejo preliminarni izidi, ki jih je ponoči objavila televizija NOS.

Glede na preliminarne izide lahko vladajoča koalicija računa le na okoli tretjino sedežev v 75-članskem zgornjem domu parlamenta, senatu.

Dober rezultat gibanja BBB pa pomeni, da bi se to lahko povezalo z drugimi strankami v senatu in blokiralo napovedane Ruttejeve okoljske ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Gibanje je medtem že sporočilo, da bo izpodbijalo načrte vlade, ki se med drugim nanašajo na zmanjšanje števila živine in celo zaprtje nekaterih kmetij, da bi zmanjšali izpuste dušika. Vprašanje teh ukrepov je bilo tudi v središču sredinih volitev, na katerih je 13 milijonov volivcev izbiralo poslance 12 regionalnih parlamentov.

V gibanju je ob objavi prvih izidov vladalo veselje. Caroline van der Plas je rezultat označila za jasen signal volivcev. "Ne morejo nas več ignorirati. Vladali bomo skupaj," je dejala. Kmetje na Nizozemskem so namreč prepričani, da so neupravičeno tarča okoljskih ukrepov in da jih vlada ne upošteva.

Čeprav je njihova politika zelo osredotočena na nasprotovanje vladni okoljski politiki, je za BBC povedala, da bi jih večina ljudi označila za desničarsko, populistično stranko, ki je precej proti EU, proti priseljevanju in podpira prepoved burk za muslimanke.