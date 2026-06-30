Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Presežena pričakovanja: milijon migrantov želi urediti status v Španiji

Madrid, 30. 06. 2026 12.51 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA D.L.
Migrant, ki je delo dobil v Španiji

V okviru programa za legalizacijo migrantov je za dovoljenje za bivanje in delo v Španiji zaprosilo več kot milijon ljudi, so ob izteku roka za oddajo prošenj sporočile oblasti v Madridu. Leva vlada pod vodstvom premierja Pedra Sancheza je s programom kljubovala zaostritvi migracijskih ukrepov v EU in sprožila kritike desne opozicije.

Vlada pod vodstvom socialistov (PSOE) premierja Pedra Sancheza je pred meseci ob napovedi programa za legalizacijo predvidela, da ga bo izkoristilo približno 500.000 ljudi, večinoma priseljencev iz Latinske Amerike brez urejenega statusa. 

"Več kot milijon vloženih vlog kaže, kako nujno je bilo to priznanje pravic in odgovornosti," je dejal Sanchez, potem ko je se danes iztekel rok za oddajo vlog.

Migrant v Španiji
Migrant v Španiji
FOTO: AP

Njegova vlada v nasprotju s trendi v EU še vedno zasleduje bolj odprto politiko na področju migracij, s čimer si je nakopala kritike desne opozicije. Premier vztraja, da država potrebuje priseljence za vzdrževanje gospodarstva, socialne države in pokojninskega sistema, saj se podobno kot velik del Evrope sooča s staranjem prebivalstva in izseljevanjem.

Sanchez je večkrat izpostavil prednosti priseljevanja za sektorje, kot je gradbeništvo, ki potrebujejo delovno silo. Tudi številni gospodarstveniki so program za legalizacijo priseljencev pozdravili, medtem ko predstavniki konservativne in skrajno desne opozicije ogorčeni trdijo, da bo takšna politika spodbudila še več nezakonitega priseljevanja.

Migrant, ki je delo dobil v Španiji
Migrant, ki je delo dobil v Španiji
FOTO: AP

Sanchez je danes dejal še, da njegova vlada želi priseljencem ponuditi "priložnost in prihodnost". "Želimo, da svet vidi Španijo kot državo, ki spoštuje, ščiti in zagovarja človekove pravice," je poudaril.

Oblasti v Madridu imajo zdaj tri mesece časa za obravnavo oddanih vlog, pri čemer so morali vložniki dokazati nekaznovanost in neprekinjeno bivanje v Španiji za vsaj pet mesecev pred 1. januarjem letos. Tisti, ki bodo uspešni, bodo dobili dovoljenje za bivanje in delo, a bo to veljalo zgolj v Španiji, ne pa tudi v drugih članicah EU.

Španija je ena od pomembnejših vstopnih točk v EU za prebežnike, zlasti iz severne in zahodne Afrike, številni vanjo pridejo po dolgi in nevarni poti prek Atlantika na Kanarske otoke. Njihovo število se je lani sicer zmanjšalo, potem ko je leta 2024 doseglo vrhunec.

Migranti v Ceuti
Migranti v Ceuti
FOTO: AP
Španija migracije Pedro Sanchez legalizacija EU

Hkrati nosečih 17 babic in medicinskih sester istega bolnišničnega oddelka

Po 'usodnem da' padla med navijače, Hrvaška ju vabi na medene tedne

24ur.com Ambasada Rog: Zaposleni prosilci za azil živijo v strahu pred deportacijo
24ur.com Vpliv povečanih migracij na družbo – strahovi, miti in resnice
24ur.com 'Obdobje deportacij': EU sprejela najstrožjo migracijsko zakonodajo v zgodovini
24ur.com Krizna uredba na področju migracij: države na udaru bodo lahko prilagodile pravila
Cekin.si S sovražnim prevzemom do ene večjih evropskih bank?
24ur.com Švicarji na referendum o omejitvi števila prebivalcev
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
30. 06. 2026 14.30
Super..kar tam naj ostanejo..ne vem kaj naši čakajo..naj jih napotijo tam po dokumente, jih cakajo.
Odgovori
0 0
Ana desetnica
30. 06. 2026 13.37
Super. Podpišejo naj, da bodo vsi ostali v Španiji.
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
30. 06. 2026 13.49
Sem spoznal že par afriških migrantov do sedaj. Konkretno nazadnje Noela iz Burundija. In vsi so bili zelo fajn ljudje in prijazni kar je pri Slovencih že redkost
Odgovori
-6
2 8
Naiskreni
30. 06. 2026 14.23
Kot da do danes nisi se slišal za Kurän ali prebral karkoli o tem.. 🤣 sicer pa Eu priravlja počasi razpustitev azilnih centrov in vsi boste lahko vzeli enega ali celo familijo migrantov k sebi na dom. Javi kak gre postopek, je kar nekaj zainteresiranih tukaj na 24ur. 😊
Odgovori
0 0
Protoc
30. 06. 2026 14.33
Spamex..kar z njimi v afriko..ne vem zakaj ni šel nekam blizje..nlr.podobnim sebi..ne pa da mi fajn crnjo v enih dekah, hoce svojo vero uveljavit in celo spremeniti Slovenske gene..
Odgovori
0 0
Kviz
30. 06. 2026 13.32
Še eni hujši kot so naši levnuhi.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
V prenosnem stranišču na festivalu našli mrtvega novorojenčka
Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?
Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?
Katero sadje je poleti najprimernejše za uvajanje goste hrane?
Katero sadje je poleti najprimernejše za uvajanje goste hrane?
Beckham svoji mami predstavil Đokovića
Beckham svoji mami predstavil Đokovića
zadovoljna
Portal
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Znani Slovenec uživa na hrvaškem otoku, ki ga morate obiskati
Znani Slovenec uživa na hrvaškem otoku, ki ga morate obiskati
Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta
Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta
Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?
Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?
vizita
Portal
Bolje jesti slanino kot tole: To je najslabša vrsta mesa za črevesje, mnogo ljudi pa jo je vsak dan
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Povečana žeja in pogosto uriniranje kot znaka sladkorne bolezni?
Povečana žeja in pogosto uriniranje kot znaka sladkorne bolezni?
cekin
Portal
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Pošljete več prijav za zaposlitev, odziva pa ni? Razlog morda ni v vašem življenjepisu
Pošljete več prijav za zaposlitev, odziva pa ni? Razlog morda ni v vašem življenjepisu
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
moskisvet
Portal
Razkrit vzrok smrti mlade zvezdnice kultnega filma Krog
Ta italijanski trik spremeni okus kave – večina ga ne pozna
Ta italijanski trik spremeni okus kave – večina ga ne pozna
Lana v zakon z 41 let starejšim: Srce mi je prepolno sreče
Lana v zakon z 41 let starejšim: Srce mi je prepolno sreče
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
dominvrt
Portal
Ali naj psu dovolite, da vam liže obraz? Strokovnjaki razkrivajo, ali je to varno
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
okusno
Portal
Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup
Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
voyo
Portal
Fant proti vsem
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763