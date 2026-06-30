Presežena pričakovanja: milijon migrantov želi urediti status v Španiji

Vlada pod vodstvom socialistov (PSOE) premierja Pedra Sancheza je pred meseci ob napovedi programa za legalizacijo predvidela, da ga bo izkoristilo približno 500.000 ljudi, večinoma priseljencev iz Latinske Amerike brez urejenega statusa. "Več kot milijon vloženih vlog kaže, kako nujno je bilo to priznanje pravic in odgovornosti," je dejal Sanchez, potem ko je se danes iztekel rok za oddajo vlog.

Migrant v Španiji FOTO: AP

Njegova vlada v nasprotju s trendi v EU še vedno zasleduje bolj odprto politiko na področju migracij, s čimer si je nakopala kritike desne opozicije. Premier vztraja, da država potrebuje priseljence za vzdrževanje gospodarstva, socialne države in pokojninskega sistema, saj se podobno kot velik del Evrope sooča s staranjem prebivalstva in izseljevanjem. Sanchez je večkrat izpostavil prednosti priseljevanja za sektorje, kot je gradbeništvo, ki potrebujejo delovno silo. Tudi številni gospodarstveniki so program za legalizacijo priseljencev pozdravili, medtem ko predstavniki konservativne in skrajno desne opozicije ogorčeni trdijo, da bo takšna politika spodbudila še več nezakonitega priseljevanja.

Migrant, ki je delo dobil v Španiji FOTO: AP

Sanchez je danes dejal še, da njegova vlada želi priseljencem ponuditi "priložnost in prihodnost". "Želimo, da svet vidi Španijo kot državo, ki spoštuje, ščiti in zagovarja človekove pravice," je poudaril. Oblasti v Madridu imajo zdaj tri mesece časa za obravnavo oddanih vlog, pri čemer so morali vložniki dokazati nekaznovanost in neprekinjeno bivanje v Španiji za vsaj pet mesecev pred 1. januarjem letos. Tisti, ki bodo uspešni, bodo dobili dovoljenje za bivanje in delo, a bo to veljalo zgolj v Španiji, ne pa tudi v drugih članicah EU.

Španija je ena od pomembnejših vstopnih točk v EU za prebežnike, zlasti iz severne in zahodne Afrike, številni vanjo pridejo po dolgi in nevarni poti prek Atlantika na Kanarske otoke. Njihovo število se je lani sicer zmanjšalo, potem ko je leta 2024 doseglo vrhunec.