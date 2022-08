Preiskali tudi Melanijino garderobo in zaklenjeno kletno shrambo

Preiskovalci so preiskali tudi glavno spalnico, znano kot Versajska soba, ki jo je Melania Trump prenovila pred dvema letoma. Preiskali so tudi njeno garderobo. Pravosodno ministrstvo ni komentiralo racije, ki bi jo po mnenju analitikov morali odobriti na višji ravni.

Revizija, ki jo je izvedlo več kot 30 agentov v civilu iz južnega okrožja Floride in FBI-jevega urada v Washingtonu, se je razširila na celotno zasebno bivališče Trumpove družine na 3000 kvadratnih metrih, pa tudi na ločeno pisarno in sef ter zaklenjeno kletno shrambo, v kateri je bilo shranjenih 15 kartonskih škatel z gradivom iz Bele hiše.

Nalog za preiskavo, s katerim je FBI vstopil na posestvo v Palm Beachu, je bil osredotočen izključno na predsedniško dokumentacijo in dokaze o tajnih podatkih, ki so bili tam shranjeni, poroča New York Post.

Kam so izginili dokumenti?

Viri so za časnik New York Post povedali, da Trumpovi odvetniki, ki jih vodi Evan Corcoran, v celoti sodelujejo z zveznimi oblastmi, da bi uredili vrnitev dokumentov. Postopek se je začel maja 2021, ko so opazili, da nekateri dokumenti manjkajo. Januarja 2022 so bili nekateri dokumenti vrnjeni, februarja letos pa je novica prišla v javnost.

V začetku junija so štirje visoki uradniki ministrstva za pravosodje odpotovali v Mar-a-Lago, da bi se o dokumentih pogovorili z odvetniki nekdanjega predsednika.

V skupini, ki je sedela s Trumpovimi odvetniki, naj bi bil tudi vodja oddelka za protiobveščevalno dejavnost in nadzor izvoza v ministrstvu za pravosodje Jay Bratt. Trumpova ekipa je vladnim uradnikom pokazala, kje Trump hrani dokumente – v kletni sobi. Preiskovalci naj bi opazili, da so bile nekatere datoteke tam označene kot tajne. V nekem trenutku naj bi se nekdanji predsednik sam ustavil, da bi jih pozdravil in se "pogovoril", nato pa spet odšel, je poročal CNN.

Nekaj dni po obisku preiskovalcev naj bi Trumpovemu osebju bilo poslano pismo, v katerem so jih pozvali, naj zavarujejo sobo, v kateri so opazili dokumente.

Po poročanju CNN so pomočniki prostor zaklenili z visečo ključavnico. Ni jasno, kaj se je zgodilo med junijem in tem tednom, da se je FBI odločil, da bo dokumente prisilno zahteval.

FBI je prišel ob 9. uri zjutraj, odšel pa ob 18.30. Nekdanji predsednik je bil takrat v Trumpovem stolpu v New Yorku.