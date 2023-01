Preslišali grožnje: 'Solze mi stopijo v oči, ko samo pomislim, kaj se je zgodilo'

Po poročanju tega medija, so pristojni obravnavali več prijav, saj naj bi se prijave enega bivšega zakonca do drugega pojavljale izmenično. Kneževića je policija zaradi teh prijav v skladu z zakonom trikrat ovadila, najprej zaradi prekrška, nato pa zaradi kaznivega dejanja.

Goran Knežević, že obsojen kriminalec in družinski nasilnik, je, kot je znano, v sredo zvečer prišel v hišo svoje nekdanje partnerice, po prepiru pa se je s sekiro lotil nje in njenega majhnega otroka. Otrok je umrl, mati pa se je borila za življenje.

Hrvaška varuhinja za enakost spolov Višnja Ljubičić bo sprožila preiskavo, s katero bo analizirala, ali so institucije odpovedale v primeru brutalnega umora 1,5-letnega otroka v zagrebški soseski Kozari - in poskusa umora otrokove 42-letne matere.

Dve leti kasneje, konec julija 2020, ga je nekdanja partnerica spet prijavila, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja od sredine decembra 2020 do marca 2021. Ta ukrep naj bi spoštoval - a samo dokler je trajal.

Sosedje so medijem povedali, da sta se "vedno prepirala". Tudi pred nekaj dnevi, a policije niso klicali, saj so bili na prepire "navajeni". Moški naj bi namreč redno prihajal na dom nekdanje partnerice, živel pa je le nekaj hiš stran.

"Nenadoma pa so se pojavili številni policijski avtomobili in dve reševalni vozili. Prej sem slišal prepir na cesti, ampak pri nas je to normalno, niti pomislili nismo, da se kaj takega lahko zgodi. Solze mi stopijo v oči, ko samo pomislim, kaj se je zgodilo. Ko bi le lahko to nekako preprečil," zdaj pravi eden od šokiranih sosedov.

Da je bil Knežević obsojen zaradi nasilja in premoženjskih deliktov, so v njegovi okolici vedeli. A menda se je "večinoma obnašal normalno".

Vprašanje sicer je, kaj pomeni "normalno", saj naj bi se cele dneve opijal in v lokalu napovedoval, kaj bo storil. A ga niso jemali resno, ker pač - "tako govorijo pijani".

Tudi zadnje ure pred krvavim napadom je preživel v lokalu. "Tisti večer je bil zelo živčen. Ravno sem šla mimo in videla, da nosi sončna očala. Vedno jih je nosil, podnevi in ponoči. Hodil je po kavarni, z nekom je govoril po mobitelu, videlo se je, da je jezen, a mi ni bilo jasno, zakaj," je o njegovem vedenju povedala žena lastnika lokala.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je potrebno grožnje jemati še kako resno, tudi ko iz ljudi "govori alkohol". Če imate opravka s pijano osebo, je prva stvar, ki jo je potrebno razumeti, ta, da takšni ljudje niso racionalni, lahko so nasilni - in četudi takšne osebe "poznamo", je zelo težko predvideti, kaj bodo zares storile. Opijanje moti normalne možganske funkcije, ljudje so bolj agresivni, zavore pa popuščajo. Prisotnost alkohola ob grožnjah torej ni nekaj, kar bi nas naj "pomirjalo".