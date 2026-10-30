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Prešteli vse glasovnice: Netanjahu ostaja brez zadostne podpore za vladanje

Tel Aviv, 30. 10. 2026 07.39 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Benjamin Netanjahu

Izraelska volilna komisija je objavila končne rezultate volitev po vseh preštetih glasovnicah, ki pa niso prinesli sprememb. Stranka Likud premierja Benjamina Netanjahuja ostaja pri 27 sedežev. Skupaj pa jih ima koalicija 53, kar je premalo za vladanje. Uradno bodo rezultate predsedniku države Jicaku Hercogu predstavili v sredo.

Tudi končni uradni rezultati volitev Izraelu niso prinesli vidnega zmagovalca. Desnemu bloku premierja Benjamina Netanjahuja pripada 53, opozicijskemu bloku pod vodstvom stranke Jašar Gadija Ajzenkota pa 48 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Nobeden od blokov si tako ni zagotovil večine, zato se obetajo težavna pogajanja za oblikovanje koalicije. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imeli arabski stranki Raam in Skupna lista, ki nista del opozicijskega bloka in sta skupaj osvojili 19 sedežev.

Sedaj je na vrsti predsednik države Hercog, ki mora podeliti mandat za sestavo vlade. Za mandatarja pa bo predvidoma izbral tistega kandidata, za katerega bo menil, da ima največje možnosti za sestavo vlade.

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V četrtek so se na pogovorih že sestali predstavniki opozicije. Ob tem so Ajzenkot in predstavniki arabskih strank zavrnili očitke Netanjahuja glede tujega financiranja.

Netanjahujeva stranka Likud obtožuje arabske stranke, ki so na torkovih volitvah dosegle nepričakovano visok rezultat, da so "ukradle volitve" s financiranjem iz tujine. Pri tem so obtožbe usmerili zlasti proti Katarju, ki pa je očitke prav tako zavrnil.

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KOMENTARJI6

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alien number 9
30. 10. 2026 09.03
važno da mu je naš izdajalec čestital......
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+1
1 0
Lux_43
30. 10. 2026 08.34
Ko Netanjahu obtožuje druge ljudi, da jih financira tujina, ja ta pa zmaga. Oni financirajo vso desnico in skrajno desnico po celem svetu like. Enostavna matematika, potrebujete arabske glasove in to je to. razen, če je lahko še kaka druga oblika vladanja...
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+6
7 1
bobiv
30. 10. 2026 08.15
Mogoče bo tudi netanjahu našel kakšnega stevanovića!
Odgovori
+11
12 1
TEDYC
30. 10. 2026 08.08
Čestitke
Odgovori
-5
3 8
Wolfman
30. 10. 2026 09.02
Smem vprašat komu pa ti čestitaš?
Odgovori
0 0
Mens sana
30. 10. 2026 08.05
..................glas podpore tovariša Janeza nič ne pomeni, zagotovo mu bo pomagal sestaviti koalicijo, on zna, izgubil je volitve in sestavil vlado......................
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+9
11 2
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