Prešteli vse glasovnice: Netanjahu ostaja brez zadostne podpore za vladanje

Tudi končni uradni rezultati volitev Izraelu niso prinesli vidnega zmagovalca. Desnemu bloku premierja Benjamina Netanjahuja pripada 53, opozicijskemu bloku pod vodstvom stranke Jašar Gadija Ajzenkota pa 48 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nobeden od blokov si tako ni zagotovil večine, zato se obetajo težavna pogajanja za oblikovanje koalicije. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imeli arabski stranki Raam in Skupna lista, ki nista del opozicijskega bloka in sta skupaj osvojili 19 sedežev.

Sedaj je na vrsti predsednik države Hercog, ki mora podeliti mandat za sestavo vlade. Za mandatarja pa bo predvidoma izbral tistega kandidata, za katerega bo menil, da ima največje možnosti za sestavo vlade.