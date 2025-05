Prestižni Pulitzer za poročanje o smrtih nosečnic v ZDA

New York, 06. 05. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 1 uro

V ZDA so objavili letošnje dobitnike Pulitzerjevih nagrad za novinarske dosežke. Najprestižnejša nagrada za javno poročanje je drugo leto zapored pripadla ProPublici, tokrat za poročanje o smrtih nosečnic v zveznih državah, kjer so prepovedali splav. Največ nagrad, ki jih podeljuje univerza Columbia, je prejel časnik New York Times, eno si je razdelil s časopisom Baltimore Banner.