Prestol namesto otroštva: pri 34 letih umrl najmlajši kralj na svetu

Smrt kralja Oya je danes sporočil premier kraljevine Tooro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ki jo je označil za neizmerno izgubo za kraljevo družino in prebivalce kraljevine. Prebivalce je ob tem pozval, naj v težkih trenutkih ostanejo enotni, mirni in povezani, poroča BBC.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. je prestol kraljevine Tooro na zahodu Ugande zasedel leta 1995, potem ko je umrl njegov oče. Star je bil komaj tri leta, zato ga je Guinnessova knjiga rekordov uvrstila med najmlajše vladajoče monarhe na svetu. Do polnoletnosti je njegovo vlogo opravljalo regentstvo, v katerem je sodelovala tudi kraljica mati, uradno pa so ga kronali, ko je dopolnil 18 let.