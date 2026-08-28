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Prestol namesto otroštva: pri 34 letih umrl najmlajši kralj na svetu

Tooro, 28. 08. 2026 15.34 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Kralj Oyo

V Ugandi je v starosti 34 let umrl kralj kraljevine Tooro Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Ob nastopu na prestol leta 1995 je bil star komaj tri leta in je veljal za najmlajšega vladajočega tradicionalnega vladarja na svetu. Vzroka njegove smrti niso razkrili, po poročanju lokalnih medijev pa naj bi bil kralj hudo bolan in se zdravil v ZDA.

Smrt kralja Oya je danes sporočil premier kraljevine Tooro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ki jo je označil za neizmerno izgubo za kraljevo družino in prebivalce kraljevine. Prebivalce je ob tem pozval, naj v težkih trenutkih ostanejo enotni, mirni in povezani, poroča BBC.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. je prestol kraljevine Tooro na zahodu Ugande zasedel leta 1995, potem ko je umrl njegov oče. Star je bil komaj tri leta, zato ga je Guinnessova knjiga rekordov uvrstila med najmlajše vladajoče monarhe na svetu. Do polnoletnosti je njegovo vlogo opravljalo regentstvo, v katerem je sodelovala tudi kraljica mati, uradno pa so ga kronali, ko je dopolnil 18 let.

Kralj Oyo pri 10 letih
Kralj Oyo pri 10 letih
FOTO: AP

Čeprav je Uganda republika z izvoljenim predsednikom, imajo tradicionalna kraljestva v državi še vedno pomembno kulturno in družbeno vlogo, čeprav nimajo politične oblasti. Kralj Oyo je bil 13. monarh kraljevine Tooro, ki je bila ustanovljena v začetku 19. stoletja, in je simbolično vodil več kot dva milijona ljudi.

V času svojega vladanja se je posvečal predvsem opolnomočenju mladih, izobraževanju, ozaveščanju o virusu HIV in aidsu ter varovanju okolja in podnebja.

Kralj Oyo sicer ni bil uradno poročen, vendar je premier kraljevine zagotovil, da je nasledstvo zagotovljeno, navaja BBC. Za seboj naj bi namreč pustil sina, ki bo postal njegov naslednik, njegovo identiteto pa bodo v skladu s tradicijo kraljevine Tooro razkrili, ko bo čas.

Uganda Tooro Oyo Nyimba Kabamba Iguru monarhija Afrika

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KOMENTARJI2

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testosteron
28. 08. 2026 15.54
Že večkrat videno - se gredo zdravit v ZDA potem pa direkt v krsto. Huda neka zdravljenja,...
Odgovori
+0
1 1
kekyooo
28. 08. 2026 16.17
ja v Ugandi bi res dobil boljše zdravstvo.
Odgovori
0 0
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