Prestolnica bogatašev: Peking postal mesto z največ milijarderji na svetu

Kitajska prestolnica je lani dobila 33 novih milijarderjev, skupaj jih zdaj v Pekingu živi že 100, kažejo podatki Forbesove lestvice najbogatejših Zemljanov. To je več kot v katerem koli mestu na svetu. Zadnjih sedem let je sicer New York veljal za mesto z največ milijarderji, vendar pa jih tam trenutno živi 99. Peking ga je tako le za las prehitel.

Hitra zajezitev covida-19, porast tehnoloških podjetij in rast delnic je nekaj glavnih razlogov za to, da se je kitajsko mesto zavihtelo na vrh lestvice, poroča britanski BBC.

Čeprav ima zdaj Peking več milijarderjev kot New York, pa so newyorški milijarderji skupaj še vedno za dobrih 80 milijard (67,32 milijarde) "težji" od pekinških.

Najbogatejši prebivalec Pekinga je Žang Jiming, ustanovitelj aplikacije TikTok in glavni direktor družbe ByteDance, ki ima v lasti TikTok. V zadnjem letu se je njegovo neto premoženje podvojilo in zdaj znaša kar 35,6 milijarde dolarjev (slabih 30 milijard evrov).