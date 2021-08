Prestolnica je padla, Afganistanci so se prebudili v nov svet

Nekaj ur po tem, ko so talibani vkorakali v afganistansko prestolnico Kabul in razglasili zmago, so se Afganistanci prebudili v nov svet – državo pod novim vodstvom. Vlada je padla, poročajo, da je predsednik Ašraf Gani le nekaj ur prej pobegnil – najverjetneje v Uzbekistan. Nekdanji predsednik Hamid Karzai se je medtem ponudil, da bo vodil prenos oblasti na talibane.

ZDA so medtem zaključile z evakuacijo veleposlaništva, v diplomatskih prostorih pa odstranile zastavo. Ameriški predsednik Joe Biden pa je v Afganistan poslal dodatnih 1000 ameriških vojakov, ki naj bi pomagali pri evakuaciji ameriških državljanov iz te države.

Gani: Zmagali so po razsodbi mečev in pušk

Medtem se je iz tujine oglasil tudi predsednik Ašraf Gani in priznal, da so talibani zmagali v vojni. Afganistan so zavzeli v vsega desetih dneh. "Talibani so zmagali po razsodbi njihovih mečev in pušk in so zdaj odgovorni za čast, lastnino in samoohranitev državljanov," je dejal Gani v zapisu na Facebooku.