Prestrašeni potniki med pristankom z letala opazovali raketni napad

Izraelski mediji poročajo o letu, ki ga potniki, ki so včeraj pristali v Tel Avivu, zlepa ne bodo pozabili. Spuščati so se namreč začeli ravno v trenutku raketnega napada, ki ga je izvedel Hamas. Medtem ko so pretreseni potniki včeraj skozi okna letala opazovali delovanje protiraketnega obrambnega sistema Iron Dome, so v okolici letališča zavijale sirene, ki so prebivalce na tleh opozarjale, naj se zatečejo na varno, poročajo izraelski mediji.