Izraelci prestregli floto, namenjeno v Gazo, med pridržanimi tudi Greta Thunberg

Humanitarna flotilja Sumud je pred enim mesecem odplula iz Španije, pridružilo pa se ji je okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti in humanitarci na krovu. V sredo zvečer so več plovil "varno ustavili," potnike, ki so bili na krovu, pa pripeljali v izraelsko pristanišče, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Aktivisti so sicer načrtovali, da bi v Gazo pripluli prav danes. Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas.

Pred tem so ladjam, ki so del Global Sumud Flotilla (GSF), ukazali, naj spremenijo smer plovbe, saj so se prebliževale aktivnemu območju spopadov. V četrtek zjutraj so iz GSF sporočili, da 30 ladij še vedno pluje proti Gazi in da so še 46 navtičnih milj (dobrih 85 kilometrov) oddaljeni od cilja.

Pri GSF trdijo, da so Izraelci na morju proti njim uporabili tudi vodne topove. "To jasno razkriva skrajne ukrepe, ki jih je okupator pripravljen sprejeti, da bi zagotovil, da Gaza ostane lačna in izolirana," je GSF zapisala na družbenih omrežjih. Zatem so poročali o prestrezanju še treh ladij in ob tem zapisali, da "imajo prebivalci Gaze pravico, da na svojih obalah sprejmejo kogar koli želijo".

Izraelska stran medtem trdi, da je bila flotila obveščena, da "krši zakonito pomorsko blokado", ki zajema vode ob Gazi, čeprav ni jasno, ali so ladje vstopile v območje blokade, poroča BBC.