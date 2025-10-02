Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Izraelci prestregli floto, namenjeno v Gazo, med pridržanimi tudi Greta Thunberg

Gaza, 02. 10. 2025 06.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
0

Izraelska mornarica je prestregla 13 ladij humanitarne flotilje Sumud, ki so prevažale pomoč v Gazo. Na krovu so pridržali več aktivistov, med njimi tudi aktivistko za podnebje Greto Thunberg. 22-letno Švedinjo je Izrael poleti že izgnal iz države, potem ko so ji prav tako preprečili, da bi z jadrnico Madleen dostavila pomoč v Gazo. Približno 30 plovil sicer nadaljuje pot proti Gazi, so ponoči sporočili aktivisti. Pričakujejo, da bodo Izraelci skušali prestreči tudi preostale ladje, vendar se ne nameravajo predati.

Humanitarna flotilja Sumud je pred enim mesecem odplula iz Španije, pridružilo pa se ji je okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti in humanitarci na krovu. V sredo zvečer so več plovil "varno ustavili," potnike, ki so bili na krovu, pa pripeljali v izraelsko pristanišče, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Aktivisti so sicer načrtovali, da bi v Gazo pripluli prav danes. Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas.

Pred tem so ladjam, ki so del Global Sumud Flotilla (GSF), ukazali, naj spremenijo smer plovbe, saj so se prebliževale aktivnemu območju spopadov. V četrtek zjutraj so iz GSF sporočili, da 30 ladij še vedno pluje proti Gazi in da so še 46 navtičnih milj (dobrih 85 kilometrov) oddaljeni od cilja. 

Pri GSF trdijo, da so Izraelci na morju proti njim uporabili tudi vodne topove. "To jasno razkriva skrajne ukrepe, ki jih je okupator pripravljen sprejeti, da bi zagotovil, da Gaza ostane lačna in izolirana," je GSF zapisala na družbenih omrežjih. Zatem so poročali o prestrezanju še treh ladij in ob tem zapisali, da "imajo prebivalci Gaze pravico, da na svojih obalah sprejmejo kogar koli želijo".

Izraelska stran medtem trdi, da je bila flotila obveščena, da "krši zakonito pomorsko blokado", ki zajema vode ob Gazi, čeprav ni jasno, ali so ladje vstopile v območje blokade, poroča BBC. 

Greta Thunberg na ladji, namenjeni v Gazo, ki jo je prestregla izraelska mornarica.
Greta Thunberg na ladji, namenjeni v Gazo, ki jo je prestregla izraelska mornarica. FOTO: Izraelsko zunanje ministrstvo

Izrael je objavil tudi videoposnetek, ko so ladje prestregli. Na posnetku je tudi Thunbergova, medtem ko pripadnik izraelske vojske podaja vodo in jakno. "Greta in njeni prijatelji so varni in zdravi," je sporočila izraelska vlada, ki je GSF in njihove namene, da v Gazo dostavijo humanitarno pomoč, označila za provokacijo. 

GSF trdi, da jim je izraelska vojska namerno poškodovala komunikacijske naprave na ladji. Svojo pot v Gazo so aktivisti namreč neposredno prenašali na spletu, zdaj trdijo, da jim je vojska prekinila signal za oddajanje. 

Ladje namenjene v Gazo, ki so del Global Sumud Flotilla
Ladje namenjene v Gazo, ki so del Global Sumud Flotilla FOTO: AP

Izrael je aktivistom že junija in julija preprečil, da bi z ladjo dostavili pomoč v Gazo. Takrat so floto označili za "selfie jahto", 12 aktivistov, med njimi tudi Švedinjo, so deportirali iz države. Thunbergova je v nedeljo za BBC sicer dejala, da nihče ne bi tvegal življenja za reklamo.

Hamas je poteze izraelske mornarice obsodil in prestrezanje ladij v mednarodnih vodah označil za "kaznivo dejanje piratstva in pomorskega terorizma",

Španija in Italija, ki sta flotilji zagotovili spremstvo, sta aktiviste pozvali, naj se ustavijo, preden vplujejo v izraelsko izključitveno cono pred Gazo, in dejali, da njihove fregate te meje ne bodo prečkale, poroča AFP.

Politiki v obeh državah so pozvali aktiviste, naj opustijo svojo misijo, v Italiji pa so se medtem na ulicah Rima in Neaplja v sredo zvečer zbrali protestniki v podporo flotilji Sumud. V drugih državah so medtem tudi politiki obsodili ravnanje Izraela, zlasti v Turčiji in Kolumbiji. 

Gaza Greta Thunberg humanitarna flotilja Izrael aktivisti
Naslednji članek

Oboroženi protestniki vdrli na policijsko postajo, policisti začeli streljati

Naslednji članek

Po izraelskem napadu ZDA Katarju zagotovile varnostna jamstva

SORODNI ČLANKI

Izraelska vojska flotilji s pomočjo za Gazo ukazala spremembo smeri

Načrt za konec vojne v Gazi v 20 točkah

Greta po pristanku v Parizu: Izrael nas je ugrabil v mednarodnih vodah

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256