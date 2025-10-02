Izraelci prestregli floto, namenjeno v Gazo, med pridržanimi tudi Greta Thunberg

Humanitarna flotilja Sumud je pred enim mesecem odplula iz Španije, pridružilo pa se ji je okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti in humanitarci na krovu. V sredo zvečer so več plovil "varno ustavili," potnike, ki so bili na krovu, pa pripeljali v izraelsko pristanišče, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Aktivisti so sicer načrtovali, da bi v Gazo pripluli prav danes. Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas.
Pred tem so ladjam, ki so del Global Sumud Flotilla (GSF), ukazali, naj spremenijo smer plovbe, saj so se prebliževale aktivnemu območju spopadov. V četrtek zjutraj so iz GSF sporočili, da 30 ladij še vedno pluje proti Gazi in da so še 46 navtičnih milj (dobrih 85 kilometrov) oddaljeni od cilja.
Pri GSF trdijo, da so Izraelci na morju proti njim uporabili tudi vodne topove. "To jasno razkriva skrajne ukrepe, ki jih je okupator pripravljen sprejeti, da bi zagotovil, da Gaza ostane lačna in izolirana," je GSF zapisala na družbenih omrežjih. Zatem so poročali o prestrezanju še treh ladij in ob tem zapisali, da "imajo prebivalci Gaze pravico, da na svojih obalah sprejmejo kogar koli želijo".
Izraelska stran medtem trdi, da je bila flotila obveščena, da "krši zakonito pomorsko blokado", ki zajema vode ob Gazi, čeprav ni jasno, ali so ladje vstopile v območje blokade, poroča BBC.
Izrael je objavil tudi videoposnetek, ko so ladje prestregli. Na posnetku je tudi Thunbergova, medtem ko pripadnik izraelske vojske podaja vodo in jakno. "Greta in njeni prijatelji so varni in zdravi," je sporočila izraelska vlada, ki je GSF in njihove namene, da v Gazo dostavijo humanitarno pomoč, označila za provokacijo.
GSF trdi, da jim je izraelska vojska namerno poškodovala komunikacijske naprave na ladji. Svojo pot v Gazo so aktivisti namreč neposredno prenašali na spletu, zdaj trdijo, da jim je vojska prekinila signal za oddajanje.
Izrael je aktivistom že junija in julija preprečil, da bi z ladjo dostavili pomoč v Gazo. Takrat so floto označili za "selfie jahto", 12 aktivistov, med njimi tudi Švedinjo, so deportirali iz države. Thunbergova je v nedeljo za BBC sicer dejala, da nihče ne bi tvegal življenja za reklamo.
Hamas je poteze izraelske mornarice obsodil in prestrezanje ladij v mednarodnih vodah označil za "kaznivo dejanje piratstva in pomorskega terorizma",
Španija in Italija, ki sta flotilji zagotovili spremstvo, sta aktiviste pozvali, naj se ustavijo, preden vplujejo v izraelsko izključitveno cono pred Gazo, in dejali, da njihove fregate te meje ne bodo prečkale, poroča AFP.
- FOTO: AP
Politiki v obeh državah so pozvali aktiviste, naj opustijo svojo misijo, v Italiji pa so se medtem na ulicah Rima in Neaplja v sredo zvečer zbrali protestniki v podporo flotilji Sumud. V drugih državah so medtem tudi politiki obsodili ravnanje Izraela, zlasti v Turčiji in Kolumbiji.