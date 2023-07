(Pre)strogo stališče do migracij odneslo nizozemskega premierja

"Drevi smo na žalost prišli do zaključka, da so razlike nepremostljive. Zato bom v kratkem kralju podal pisno izjavo o odstopu v imenu celotne vlade," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v pozno v petek sporočil Mark Rutte .

Premier iz vrst desnosredinske stranke VVD je želel zaostriti omejitve glede združevanja družin beguncev. Število sorodnikov, ki bi lahko prišli na Nizozemsko, naj bi omejili na 200 na mesec. Krščanskodemokratska stranka Christen Unie naj bi tem načrtom ostro nasprotovala.

Stranke so pogovore o tem začele že v sredo, pri čemer so poskusi, da bi rešili vlado, trajali pozno v noč. Še enkrat so se sestale v petek, a kompromis, po katerem bi omejitve uvedli v primeru velikega števila migrantov, ni bil zadosti, da bi rešili vlado, so že pred Ruttejevo napovedjo odstopa poročali nizozemski mediji.

Glede na poročanje medijev je Rutte zavzel strogo stališče do migracij, da bi ugodil desnemu krilu svoje stranke. Že dlje časa je bil sicer pod pritiskom glede tega vprašanja zaradi vpliva skrajno desnih strank v državi, še piše AFP.

Pričakovati je, da bo zdaj razpisal nove volitve, na katerih bo iskal nov mandat za svojo že peto koalicijsko vlado od leta 2010.