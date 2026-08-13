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Presušena Francija: suša vidna tudi iz vesolja

Pariz, 13. 08. 2026 10.31 pred 5 urami 2 min branja 39

Avtor:
D.L.
Satelitski posnetek Francije

Evropski program Copernicus je objavil satelitske posnetke, ki prikazujejo dramatično spremembo francoskega površja. Nekoč zelena območja so zdaj rjava in suha. Suša, ki se je začela že spomladi in se nato le še stopnjevala, je zajela celotno državo, kako hudo je, pa je jasno tudi iz vesolja.

Francijo pesti zgodovinska suša, posledice pa so tako obsežne in očitne, da jih lahko opazimo tudi na posnetkih iz vesolja. V okviru programa EU Copernicus so tako objavili kolaž treh fotografij, ki nazorno prikazujejo razsežnosti naravne katastrofe. Enega ob drugega so postavili satelitske posnetke Francije, ustvarjene avgusta 2024, 2025 in 2026.

Suša v Franciji
Suša v Franciji
FOTO: Copernicus

Na sliki na levi izpred dveh let prevladuje zelena barva, sušnih razmer namreč niso beležili. Letos je slika povsem obratna, zeleno je izpodrinila rjava, ki priča o obsegu suše.

Ta je po podatkih Evropskega observatorija za sušo (EDO) zajela že več kot 85 odstotkov države. Za primerjavo: v enakem obdobju lani so opozorila zaradi suše veljala v 65 odstotkih države, predlani pa v manj kot dveh odstotkih.

Po podatkih, ki jih je v sredo objavilo francosko ministrstvo za ekološki prehod, so razmere še slabše. "9. avgusta je bilo 99 departmajev, ki predstavljajo celotno metropolitansko Francijo (evropski del, vključno s Korziko) najmanj na stopnji opozorila zaradi suše. Med njimi je 67 departmajev v kriznih razmerah, 21 departmajev pa je v stanju povečane pripravljenosti," so sporočili. Omejitve uporabe vode veljajo na kar 70 odstotkih francoskega ozemlja.

Suša se je začela že spomladi, ta je bila po podatkih Météo-France najbolj vroča doslej, padlo pa je 30 odstotkov padavin manj od povprečja. Razmere so se močno poslabšale konec maja, ko je državo zajel prvi letošnji vročinski val. Junij ni prinesel olajšanja, nasprotno. Francija je dobila le polovico običajne količine dežja, povprečne temperature pa so bile skoraj štiri stopinje nad pričakovanimi. Sledil je tretji najbolj suh julij v zgodovini meritev (od leta 1900), ko so padali zgodovinski temperaturni rekordi. Suša je takrat dokončno prešla v zgodovinsko obsežen pojav.

Reke so marsikje povsem presahnile ali pa so namesto velikih vodotokov ostali le potočki. Po vsej državi je kritično nizek tudi nivo podtalnice.

Posledice med drugim trpi kmetijstvo: pridelek bo okleščen, zaradi velikega pomanjkanja trave in druge krme ter vode so pred zahtevnimi odločitvami živinorejci. Ob tem so poletje zaznamovali tudi obsežni požari, ki se zaradi suhih tal in visokih temperatur izjemno hitro širijo.

Francija je trenutno v novem vročinskem valu, ki pa naj bi se v naslednjih dneh vendarle končal.

Francija suša vročinski val Copernicus podnebne spremembe

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KOMENTARJI39

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QueenKong
13. 08. 2026 15.31
cerkvenjaki trdijo da je vse božje delo in potem takem mora bit ta suša kazen za nekaj !
Odgovori
+0
1 1
jung
13. 08. 2026 16.00
Če bi imel BOG namen kaznovati EU, je ta suša premila kazen. Ko bo ON udaril po mizi bo hujše.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
13. 08. 2026 14.51
Važno da je denar ta ukrajino, odkatere do danes nimamo nič!
Odgovori
+4
5 1
zdravkob
13. 08. 2026 14.45
S tem naj se ukvarjajo znanstveniki, ne pa z emisijami CO2. Kam je dež izginil? Ob vsem izhlapevanju vode ni enega oblaka nikjer! Seveda je vroče, če sredi poletja ni oblačka nikjer.
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+1
2 1
I am lost.
13. 08. 2026 14.24
Ni problem kako vroče je, problem je da ni dežja. Zato pa je dež kje drugje, kjer ga prej ni bilo veliko. To je odkar so začeli krasti oblake. Da dam preprosti primer. En tovornjak (oblak) je namenjen v eno mesto (država, regija) da bi dostavil pošiljko (dež) toda, prej se mora peljati velike razdalje in vmes določeni osebki hijackajo ta tovornjak... Kdo pa to so? Kdo ve..., Arabci, Kitajci... Ali pa kar lastni voditelji, ki preprosto uničijo ta "tovornjak" morda zaradi napake? Morda zaradi drugačnih planov? Kdo be. Elita, voditelji niso naš zaveznik. Ve ovce, pa še kar slepite z krediti in kako eni tujci se poročajo in kako uživajo na dopustih. Gledate jih pa samo zato, ker pač drugi jih tudi gledajo..
Odgovori
+0
2 2
ZIPPO
13. 08. 2026 13.42
Veliko se govori o tej suši.Globalno segrevanje pa to.Zanimivo bo,če bo naslednje poletje povprečno ali deževno.Imeli smo poplave 2023. "Razmišljajte s svojo glavo",reče voditelj kviza VEM na RTV SLO VSAKIČ.
Odgovori
+0
4 4
Peter Jurcek
13. 08. 2026 13.59
A to spet vi s to zdravo kmečko pametjo? A vi to resno? Poplave so posledice globalnega segrevanja. Malo se pozanimaj o stvareh preden pišeš neumnosti.
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+2
6 4
zasvobodo22
13. 08. 2026 13.30
pravlice za take ki ze ob prvem nategu nasedli to samo nadaljevanje ,da bodo lahko dvigali cene
Odgovori
+3
7 4
Peter Jurcek
13. 08. 2026 14.00
Vi to z vašo zdravo kmečko pametjo bolj veste. Ste sami preverili, pa še trump vam je rekel da je to nateg.
Odgovori
+2
4 2
Mušmula
13. 08. 2026 13.28
Kdaj so pa šli v vesolje?
Odgovori
-6
1 7
zasvobodo22
13. 08. 2026 13.20
se premalo je suse ce jim ne kapne ,da podpora vojnih hujskacev ni nic dobrega nato se nikol ni naredil ni. dobrega samo slabo pozre pa 1000miljard za unicevanje ce bi sel ta denar za pozitivo bi lahko povsod razsoljevali morji ,ki ga bo tko vdak dan vec ce verjamemo kvazi. podkupljen em ki so v ozadju vse te kolicine skurjenih raket dronov ladij nafte gozdov samo se dodatno unicuje naravo veliko bol kot promet a pac osebam ,ki verjamejo ,dabi brez mrn strupa umrli je tesko kaj dopovedat drugace pa sipeper poletje za enkrat se farbatjev neba ze dolgo ni
Odgovori
+2
6 4
Slash
13. 08. 2026 13.13
Pa menda ja ne boste verjeli takim neumnostim!
Odgovori
-4
4 8
jung
13. 08. 2026 13.01
Evropa "rešuje" Ukraino, naše pa pozablja. Tistih nekaj sto milijard ki nas stane EU ego bi prekleto prav prišlo za reševanje domačih težav.
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+5
7 2
Peter Jurcek
13. 08. 2026 14.02
Če bi taki kot ti vladali bi že zdavnaj rusko govorili.
Odgovori
-2
2 4
Vlahek
13. 08. 2026 12.40
Imamo rusinjo za predsednico ki se druzi z neznano kolegico oz zapora :) tko da ja
Odgovori
+1
9 8
lakala28
13. 08. 2026 13.36
Malenkost. Imamo obsojenega goljufa na čelu parlamenta. Imamo obsojenega prekupčevalca z orožjem in sprejemalca podkupnin na čelu vlade. imamo patološkega lažnivca na čelu koalicijske stranke. In razen omenjene predsednice VSI odločajo o zakonih in organizaciji življenja v Sloveniji. Mediji trenutno o tem ne upajo niti pisniti, da o cunamiju kadrovskih menjav po ministrstvih sploh ne govorimo.
Odgovori
-1
3 4
Vlahek
13. 08. 2026 12.39
Ljudje vste vrjeli v cepivo tako da boste vrjeli tudi temu :)
Odgovori
-9
5 14
zasvobodo22
13. 08. 2026 13.22
jaz ne sem pa vesel ,daeni verjamejo mrn strupu
Odgovori
-1
2 3
lakala28
13. 08. 2026 13.37
Ni treba. Dovolj je, da nekateri verjamejo bolniku, pa goljufu, pa patološkemu lažnivcu, pa teologu politiku...
Odgovori
+0
2 2
4BIDEN
13. 08. 2026 12.13
Vojna nima kle nč zraven, eksplozije in čni gosti dim... Celo ugodno upliva na evropo.
Odgovori
-3
2 5
4BIDEN
13. 08. 2026 12.14
Ko vojna preide v novo fazo, bo še boljše
Odgovori
+1
3 2
Peter Jurcek
13. 08. 2026 14.05
In enostavno ste vi namozgali da če nehamo pošiljati pomoč in orožje Ukrajini bo pa vojne konec. Enostavno bodo rusi vzeli ozemlje tretjine Ukrajine, Evropa se bo s tem strinjala in ruski imperij se ne bo več širil in povzročal vojn? Še poceni energente nam bodo dali in živeli bomo kot v pravljici, brez vojn in sovraštva.
Odgovori
+1
3 2
šavrin
13. 08. 2026 12.13
sam sem bil pred tedni na dopustu v Franciji in vse se namaka ampak imajo številna zajetja.Je prisotna suša a vsa polja s koruzo, sončnicami, trajni nasadi so bujno zelena
Odgovori
-2
6 8
MESE?AR
13. 08. 2026 12.39
To si bil lani ali sateliti lažejo ?
Odgovori
+4
8 4
QueenKong
13. 08. 2026 15.24
nikoli še ni bil s kavča je gledal tour,, to je vse !
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
13. 08. 2026 12.12
ze naslednji mesec bo padavin kolko hocete
Odgovori
+3
4 1
MESE?AR
13. 08. 2026 12.40
Golob bo spet lahko obljubljal 100 hiš na mesec !
Odgovori
+3
9 6
zasvobodo22
13. 08. 2026 13.23
zna fa bodo eni zopet plavali a nic bat sedaj jeprevarantski zlocinec na oblasti
Odgovori
+3
4 1
HitraVeverca
13. 08. 2026 12.02
Taka suša da so kar gozdovi izginili, kaj si ti ja nor.. Ne vsega verjet no.. Nehajte z AI bedarijami..
Odgovori
-16
2 18
HitraVeverca
13. 08. 2026 12.11
Če greste pogledat na google earth wayback machine lahko vidite da to ne drži! Spet neko ustrahovanje.
Odgovori
-13
4 17
denden
13. 08. 2026 12.16
Malo je potrebni it ven na sonce pogledat, ne samo v zaslon zijat.
Odgovori
+16
17 1
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