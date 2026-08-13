Presušena Francija: suša vidna tudi iz vesolja

Francijo pesti zgodovinska suša, posledice pa so tako obsežne in očitne, da jih lahko opazimo tudi na posnetkih iz vesolja. V okviru programa EU Copernicus so tako objavili kolaž treh fotografij, ki nazorno prikazujejo razsežnosti naravne katastrofe. Enega ob drugega so postavili satelitske posnetke Francije, ustvarjene avgusta 2024, 2025 in 2026.

Na sliki na levi izpred dveh let prevladuje zelena barva, sušnih razmer namreč niso beležili. Letos je slika povsem obratna, zeleno je izpodrinila rjava, ki priča o obsegu suše.

Ta je po podatkih Evropskega observatorija za sušo (EDO) zajela že več kot 85 odstotkov države. Za primerjavo: v enakem obdobju lani so opozorila zaradi suše veljala v 65 odstotkih države, predlani pa v manj kot dveh odstotkih.

Po podatkih, ki jih je v sredo objavilo francosko ministrstvo za ekološki prehod, so razmere še slabše. "9. avgusta je bilo 99 departmajev, ki predstavljajo celotno metropolitansko Francijo (evropski del, vključno s Korziko) najmanj na stopnji opozorila zaradi suše. Med njimi je 67 departmajev v kriznih razmerah, 21 departmajev pa je v stanju povečane pripravljenosti," so sporočili. Omejitve uporabe vode veljajo na kar 70 odstotkih francoskega ozemlja.

Suša se je začela že spomladi, ta je bila po podatkih Météo-France najbolj vroča doslej, padlo pa je 30 odstotkov padavin manj od povprečja. Razmere so se močno poslabšale konec maja, ko je državo zajel prvi letošnji vročinski val. Junij ni prinesel olajšanja, nasprotno. Francija je dobila le polovico običajne količine dežja, povprečne temperature pa so bile skoraj štiri stopinje nad pričakovanimi. Sledil je tretji najbolj suh julij v zgodovini meritev (od leta 1900), ko so padali zgodovinski temperaturni rekordi. Suša je takrat dokončno prešla v zgodovinsko obsežen pojav.

Reke so marsikje povsem presahnile ali pa so namesto velikih vodotokov ostali le potočki. Po vsej državi je kritično nizek tudi nivo podtalnice.

Posledice med drugim trpi kmetijstvo: pridelek bo okleščen, zaradi velikega pomanjkanja trave in druge krme ter vode so pred zahtevnimi odločitvami živinorejci. Ob tem so poletje zaznamovali tudi obsežni požari, ki se zaradi suhih tal in visokih temperatur izjemno hitro širijo.

Francija je trenutno v novem vročinskem valu, ki pa naj bi se v naslednjih dneh vendarle končal.