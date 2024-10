Presušeno največje umetno jezero na svetu: električni mrki podjarmili Zambijo

Hidroelektrarna in umetno jezero v Zambiji

Ogromen jez so zgradili v petdesetih letih prejšnjega stoletja, za seboj pa ima temno zgodovino. Med gradnjo je namreč umrlo več kot 80 delavcev. Namenjen je bil revoluciji oskrbe držav z energijo z ujetjem vode reke Zambezi, spreminjanjem doline v ogromno jezero in zagotavljanjem neskončne zaloge obnovljive hidroelektrične energije, so upali vodilni.

A ni več tako, saj je večmesečna suša, ki jo je prinesel El Niño in ki jo je poslabšalo globalno segrevanje, prvič pripeljala hidroelektrarno v Zambiji na rob popolne zaustavitve.

Zambija je odvisna od Karibe za več kot 80 odstotkov svoje nacionalne oskrbe z električno energijo, rezultat pa je, da imajo Zambijci v najboljših časih komaj nekaj ur energije na dan. Pogosto so območja več dni brez elektrike.

Marca letos je Zambija zaradi dolgotrajne suše razglasila izredne razmere. Takratni predsednik Hakainde Hichilema je dejal, da je pomanjkanje vode uničilo približno milijon hektarjev od 2,2 milijona hektarjev koruze. "Ta suša ima uničujoče posledice na številne sektorje, kot so kmetijstvo, razpoložljivost vode in oskrba z energijo, s čimer ogroža našo nacionalno prehransko varnost in preživetje milijonov naših ljudi," je pojasnil Hichilema.

Že pred težavami hidroelekrarne je imela dostop do elektrike manj kot polovica od 20 milijonov prebivalcev Zambije. Še milijoni drugih pa so bili zdaj prisiljeni prilagoditi svoje življenje. Otroci domače naloge zdaj pišejo ob svečah, zelo oteženo je kuhanje. Najbolj škodljiv vpliv pa je podnevi, ko mala podjetja, ki so hrbtenica države, težko delujejo.

"To bo povečalo tudi stopnjo revščine v državi," je za Euronews pojasnil ekonomist Trevor Hambayi, ki se boji, da se bo gospodarstvo Zambije dramatično skrčilo, če se bo električna kriza še podaljšala. To je opozorilo zambijski vladi in celini na splošno glede nevarnosti za razvoj, če se močno zanašajo le na en vir energije, ki je tako zelo odvisen od podnebja.