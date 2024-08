Presahnjen črnogorski slap Nijagara: vsako leto je manj vode

Slap Nijagara v Podgorici je zaradi svoje atraktivnosti in vodnatosti dobil ime po znamenitih Niagarskih slapovih v Kanadi, čeprav je precej manjši in manj znan. A kljub temu zaradi svoje posebnosti in bujne narave vsako leto pritegne številne obiskovalce.

Črnogorski slap Nijagara se napaja iz reke Cijevna in je večji del leta bogat z veliko količino vode. V poletnem času, konec julija ali v začetku avgusta, odvisno od padavin, pa običajno presahne. Tako je tudi letos, le da se je to zgodilo prej kot običajno.

Če ni vode, pa ni niti obiskovalcev, je za agencijo Anadolija potrdil lastnik restavracije na Nijagari Nikola Ujkić. "Takoj, ko ni vode, je gostov manj, ker ljudi tukaj privlači voda," je dejal. Opozoril je, da opažajo, da je vsako leto vse manj vode v reki in posledično v slapu.

Kanjon reke Cijevna, ki vodi do slapa Nijagara, je eden od najbogatejših botaničnih najdišč v Evropi. Vzdolž reke pa se nahajajo lepe peščene plaže in ponori. Slap so zgradili pred približno 150 leti za potrebe vodnih mlinov. Danes mlinov sicer ni več, je pa lokacija postala priljubljena pri ljubiteljih vodnih športov in športnega ribolova.