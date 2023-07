Pretep na letalu: oba sta želela sedeti ob oknu

Na Ryanairovem letalu, ki bi moralo poleteti z Malte do Londona, se je vnel hud prepir. Začela sta ga dva moška, ker sta oba želela sedeti ob oknu. Moški, ki je že sedel na svojem sedežu, namreč do konca vrste ni želel spustiti drugega, ki bi moral sedeti ob trupu letala – in oknu.

"Britanec Američanu ni pustil, da bi šel mimo njega in se usedel na svoje mesto. Najprej je bilo izmenjanih nekaj žaljivk, nato so začele peti pesti," je povedal prisotni potnik. "Let je zato imel zamudo in vsi smo bili nasršeni."