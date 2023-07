Množičen pretep v kosovskem parlamentu, poslanec polil Kurtija

V kosovskem parlamentu je med govorom premierja Albina Kurtija o zmanjšanju napetosti na severu Kosova izbruhnil pretep, potem ko je opozicijski poslanec Kurtija in podpredsednika vlade Besnika Bislimija polil z vodo iz plastenke. Številni ministri so se postavili v bran Kurtiju in se stepli z več opozicijskimi poslanci. V kratkem, a kaotičnem pretepu so sodelovali tudi koalicijski poslanci. Varnostniki so hitro posredovali in zavarovali premierja, ki so ga odpeljali iz dvorane.

Poslanec opozicijske Demokratske stranke Kosova Mergim Lushtaku je z vodo polil najprej predsednika albanske vlade Albina Kurtija in nato še podpredsednika vlade Besnika Bislimija, potem ko je ta raztrgal letak z napisom Zdravo, ki so ga s fotografijo Kurtija pod govorniški oder postavili opozicijski poslanci. Potem ko ga je poslanec polil z vodo, je Bislimi proti njemu vrgel plastenko. Nato se je ob govorniškem odru začel vsesplošen pretep, je videti na enem od posnetkov, ki so ga objavili regionalni mediji. V incidentu po poročanju regionalnih medijev ni bilo poškodovanih. Po začetku pretepa so prekinili neposreden televizijski prenos, zasedanje pa prekinili. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right V kratkem, a kaotičnem pretepu so sodelovali tudi koalicijski poslanci. Varnostniki so hitro posredovali in zavarovali Kurtija, ki so ga odpeljali iz dvorane. Pred tem je več opozicijskih poslancev med Kurtijevim govorom večkrat izreklo žaljive pripombe in ga kritiziralo zaradi neustreznega reševanja razmer na severu Kosova, kjer so se napetosti z lokalnimi Srbi zaostrile po aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah. Na volitvah so zaradi bojkota kosovskih Srbov ob izredno nizki udeležbi zmagali albanski kandidati. Volitve naj bi ponovili, a ni še znano kdaj. Do takrat mora Priština zagotoviti pogoje za njihovo izvedbo, vključno z udeležbo Srbov. V kosovskem parlamentu to še zdaleč ni bil prvi incident. Zlasti poslanci Kurtijeve stranke Samoopredelitev so bili v času, ko so bili še v opoziciji, znani po povzročanju incidentov z metanjem jajc in drugih predmetov na vodstvo parlamenta, pa tudi po tem, da so med zasedanji metali solzivec.