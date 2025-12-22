Pretep v parlamentu: turški poslanci s pestmi o zapuščini Atatürka

Turški poslanci so si včeraj izmenjali udarce med burno razpravo o predlogu proračuna za leto 2026, čeprav sta bila na koncu odobrena tako proračun kot zakon o finančnih računih za leto 2024.

Pretep je izbruhnil, potem ko je poslanec vladajoče stranke AKP Mustafa Varank med razpravami o proračunu v narodni skupščini podal pripombe, usmerjene proti predsedniku opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Özgürju Özelu.

Potem ko je Varank ostro kritiziral Özela zaradi slik, posnetih na grobu nekdanjega poslanca iz stranke Tunceli Kamerja Gença, se je z govorniškega odra odzval podpredsednik skupine CHP Gökhan Günaydn in stranko AK obtožil, da namerno povzroča polemike med pogajanji o proračunu.