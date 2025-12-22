Pretep v parlamentu: turški poslanci s pestmi o zapuščini Atatürka

Turški poslanci so si včeraj izmenjali udarce med burno razpravo o predlogu proračuna za leto 2026, čeprav sta bila na koncu odobrena tako proračun kot zakon o finančnih računih za leto 2024.
Pretep je izbruhnil, potem ko je poslanec vladajoče stranke AKP Mustafa Varank med razpravami o proračunu v narodni skupščini podal pripombe, usmerjene proti predsedniku opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Özgürju Özelu.
Potem ko je Varank ostro kritiziral Özela zaradi slik, posnetih na grobu nekdanjega poslanca iz stranke Tunceli Kamerja Gença, se je z govorniškega odra odzval podpredsednik skupine CHP Gökhan Günaydn in stranko AK obtožil, da namerno povzroča polemike med pogajanji o proračunu.
Razprava se je stopnjevala z izmenjavo ostrih komentarjev o zapuščini ustanovitelja Turške republike Mustafe Kemala Atatürka, ko so nadaljnje provokacije privedle do spopada, pri čemer so se poslanci potiskali drug v drugega, preden so se pričeli pretepati.
Pretep je trajal približno 10 minut, poslanci so se potiskali in prerivali, medtem ko so se varnostniki trudili, da bi jih ločili. Pretepi so se med odmorom občasno nadaljevali.
Kljub nasilju je skupščina nadaljevala s svojim delom. Predlog zakona o proračunu za naslednje leto so sprejeli s 320 glasovi za in 249 proti, medtem ko je bil zaključni račun za leto 2024 odobren s 316 glasovi za in 247 proti.
Predsednik Recep Tayyip Erdogan je glasovanje pohvalil v objavi na omrežju X: "Želim si, da bi bil predlog zakona o proračunu centralne vlade za leto 2026, ki je bil danes zvečer sprejet v Veliki narodni skupščini Turčije, ugoden za našo državo, naš narod in naše gospodarstvo," je zapisal Erdogan.
