Pretep zaradi ležalnika: moški 13-letnici zlomil nos

Videoposnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje skupino kopalcev, ki se preriva, preden izbruhne pretep, pri čemer moški udari dekle v zelenih kopalkah.
Kot poroča The Sun, naj bi spor nastal zaradi ležalnika ob bazenu. 13-letnica naj bi se usedla na ležalnik, ne da bi vedela, da je ta že zaseden. Moški je nato fizično obračunal z dekletom, pri čemer so se mu pridružili še njegovi prijatelji, medtem ko so britanski turisti skušali braniti 13-letnico.
"Ni rekel niti besede, samo napadel jo je. Bilo je neverjetno, grozno. Kako lahko odrasel moški tako ravna s komer koli, kaj šele z otrokom," je za britanski časnik komentiral očividec.
"V nekaj sekundah je nastal splošni kaos in vmešali so se tudi prijatelji španskega napadalca ter začeli udarjati. V tistem trenutku sem slišal moškega, ki je kričal: 'Stopi z mojega ležalnika!'" pa je dodala druga priča.
Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, ki so okrvavljeno najstnico prepeljali v bolnišnico.
V španskih hotelih se sicer že več let spopadajo s t. i. "vojnami za ležalnike".
Turisti pogosto že zgodaj zjutraj tekmujejo, kdo bo z brisačami zasedel najboljša mesta ob bazenu. Nekateri hoteli poskušajo to prakso zatreti z uvedbo sistemov nalepk, aplikacij za rezervacije ali časovnih omejitev ležalnikov.
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