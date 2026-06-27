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Pretep zaradi ležalnika: moški 13-letnici zlomil nos

Barcelona, 27. 06. 2026 18.37 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
M.S.
bazen

V španskem hotelu v katalonskem mestu Santa Susanna je v sredo izbruhnil množičen pretep, v katerem je bila poškodovana 13-letna Britanka. Po navedbah britanskih medijev je mlado britansko turistko udaril moški in ji zlomil nos, potem ko je sedla na njegov ležalnik.

Videoposnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje skupino kopalcev, ki se preriva, preden izbruhne pretep, pri čemer moški udari dekle v zelenih kopalkah.

Kot poroča The Sun, naj bi spor nastal zaradi ležalnika ob bazenu. 13-letnica naj bi se usedla na ležalnik, ne da bi vedela, da je ta že zaseden. Moški je nato fizično obračunal z dekletom, pri čemer so se mu pridružili še njegovi prijatelji, medtem ko so britanski turisti skušali braniti 13-letnico.

"Ni rekel niti besede, samo napadel jo je. Bilo je neverjetno, grozno. Kako lahko odrasel moški tako ravna s komer koli, kaj šele z otrokom," je za britanski časnik komentiral očividec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V nekaj sekundah je nastal splošni kaos in vmešali so se tudi prijatelji španskega napadalca ter začeli udarjati. V tistem trenutku sem slišal moškega, ki je kričal: 'Stopi z mojega ležalnika!'" pa je dodala druga priča.

Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, ki so okrvavljeno najstnico prepeljali v bolnišnico.

V španskih hotelih se sicer že več let spopadajo s t. i. "vojnami za ležalnike".

Turisti pogosto že zgodaj zjutraj tekmujejo, kdo bo z brisačami zasedel najboljša mesta ob bazenu. Nekateri hoteli poskušajo to prakso zatreti z uvedbo sistemov nalepk, aplikacij za rezervacije ali časovnih omejitev ležalnikov.

hotel pretep španija

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KOMENTARJI24

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IQ152
27. 06. 2026 19.59
Žal gre tudi Slovenija vse bolj po poti amerikanizacije in seldi slabim navadam evropske scene. Časi so vedno bolj nenormalni, kar velja tudi za vodstva mnogih evropskih držav vključno s Slovenijo in poblaznelo ameriško vodstvo. The end is near.
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0 0
Justice4all
27. 06. 2026 19.58
Nič takega...Prvo fajn tuča pol pa vsi za šank in akcija....Doživljensko prijatelstvo...
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0 0
Delboy Trotter
27. 06. 2026 19.57
Pozabili ste napisati da so bili vmešani pripadniki priviligirane manjšine.
Odgovori
+1
1 0
Un71
27. 06. 2026 19.51
Če te oči pa mami ne naučita, te pa življenje... prej ali slej, nikoli pa na lep način, življenje je najbolj strog učitelj... sončki srečno:)
Odgovori
+1
2 1
Hugh_Mungus
27. 06. 2026 19.59
Tega sončka življenje po vseh teh letih še ni naučilo. Izgleda mora srečati sebi enakovrednega, ne otroka.
Odgovori
+1
1 0
U1751349216299
27. 06. 2026 19.38
bolano
Odgovori
+0
2 2
FejsBrukica
27. 06. 2026 19.51
Bolno.
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
27. 06. 2026 19.26
Ej punca, tole je zasedeno, ne moreš tukej ležat. Dej stari spel se. Ej še enkrat ti rečem, da je ta ležalnik zaseden. Pa kva težiš stari, sem ti rekla da se spel nekam. Takole nekako je bilo, sem 100%, potem pa poka..
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+5
10 5
Logik
27. 06. 2026 19.33
Sem podobnega mnenja...
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+0
2 2
lignj
27. 06. 2026 19.42
seveda.. zmeraj je žrtev otrok, a sm siguren da ji je parkrat reku, da je ta ležalnik že zaseden ampak froc itak ne posluša
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-2
0 2
Hugh_Mungus
27. 06. 2026 20.00
Ajaa če je tako, je pa čisto pravilno, da deklico enostavno nabiješ na nos, druge poti itak ni. To ste edgy najstniki al dejansko odrasli take neumnosti pišete?
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0 0
devlon
27. 06. 2026 19.24
Prevec ljudi je na Zemlji. 4 mrd prevec
Odgovori
-1
3 4
Kameleon Kiddo
27. 06. 2026 19.36
Butlov pa res
Odgovori
+3
4 1
First Last
27. 06. 2026 19.21
Meh tukaj se vidi kako vsi nabijate in obllikujete misli glede na to kako bi bili najbolj sprejeti, obdarjeni z plusi. Niste svobodni. Resnica je ta da je vrjetno tudi napadalec zrtev, droge, napacna druzba, vzgoja, ce bi vi gledali iza istih oci ne bi bili drugacni, kaj sploh svobodna volja je? Nihce ne more delovati nad svojim zavedanjem.Kot vi ne morete nehat nabijat z nekimi ideloskimi pogledi vecinske nezavestne druzbe samo da bi pripadali. To je cloveski najvecji nagon, seveda popolnoma razumljivo, to je v preteklosti pomenilo prezivetje, in po naravni poti in naravnem filtru so taksni preziveli in se mnozili. Ne tisti ki je govoril o resni realnosti, ne tisti ki je bil moder, narava ne nagrajuje tistih ampak tiste ki jemljejo, tiste ki zivijo v fiktivnem, lazjem svetu, z pretirano dobro voljo, bil je zelo grobo obdobje skozi katero smo sli skozi. Zal nismo meli osnove da bi bila nasa dobra volja osnovana na pravi modrosti, to je prislo kasneje. Danes imate to priloznost, poglejte vase, zakaj pocnete, vrjamete kar vrjamete, malce zdravega dvoma vase dobite. Se enkrat se vprasajte, ce bi gledal, se rodil v tistih okoliscinah. gledali skozi tiste oci.. bi bili drugacni..? In se enkrat se vprasajte zakaj se tukaj zgrazate, zakaj vam daje to zadovoljstvvo? Ste resnicno toliko globje zreli, ce bi imeli to, bi bili v taksnih okoliscinah drugacni??
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-4
2 6
Sirhakel7
27. 06. 2026 19.20
Nikakor ne zagovarjam deca, da jo je usekal ampak je pa treba v isti sapi tudi dodati, da je mladina danes tako nesramna in brezobrazna, da če je kdo kratkih živcev se ne čudim da se jim hipno strga..
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+2
7 5
Hugh_Mungus
27. 06. 2026 20.02
V nobenem scenarijev ni pest v nos 13-letnici opravičljiva. Glede tega upam da se strinjamo
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0 0
Magnetek
27. 06. 2026 19.15
Bolano. Bolj star, bolj nor...
Odgovori
-4
1 5
biggbrader
27. 06. 2026 19.00
Potem pa pojdi v tisto gužvo, mi pa v "Lepi naši" pod borovci
Odgovori
+7
10 3
SDS-NSi-Butale
27. 06. 2026 18.55
To početje je umsko težko okategorizirati. Preprosto ljudje izgubljamo kompas. Vse več nestrpnosti, agresije, zaničevanja, ljudje preprosto postajamo hudobni in zlobni. Nič dobrega za jutri.
Odgovori
+6
11 5
biggbrader
27. 06. 2026 19.00
Si se že izdal v nadimku !
Odgovori
-2
4 6
zajfa
27. 06. 2026 18.52
To pa so počitnice. Evo ti rezultat večletnega demoniziranja moških, gre vse v podzavest, potem se pa nekaterim sname. Tega ni bilo 20 let nazaj. Ni šans.
Odgovori
+4
6 2
KrofKrof
27. 06. 2026 18.49
In katere narodnosti je nasilnež?
Odgovori
+2
5 3
progresivnidaveknastanovanja
27. 06. 2026 18.53
Sploh ni pomembno, povsod prihaja do konfliktov ker je zivljenskega prostora premalo ali pa ljudi prevec, kakor hocete razumeti.
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+0
5 5
HardKore
27. 06. 2026 18.46
😅🤣😂
Odgovori
+1
3 2
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