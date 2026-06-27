Pretep zaradi ležalnika: moški 13-letnici zlomil nos

Videoposnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje skupino kopalcev, ki se preriva, preden izbruhne pretep, pri čemer moški udari dekle v zelenih kopalkah.

Kot poroča The Sun, naj bi spor nastal zaradi ležalnika ob bazenu. 13-letnica naj bi se usedla na ležalnik, ne da bi vedela, da je ta že zaseden. Moški je nato fizično obračunal z dekletom, pri čemer so se mu pridružili še njegovi prijatelji, medtem ko so britanski turisti skušali braniti 13-letnico.

"Ni rekel niti besede, samo napadel jo je. Bilo je neverjetno, grozno. Kako lahko odrasel moški tako ravna s komer koli, kaj šele z otrokom," je za britanski časnik komentiral očividec.