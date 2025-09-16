Pretepen in zaprt v Rusiji, a zagrešil ni nobenega zločina: 'Na nas so naščuvali pse'

Ko je Dimitrij izstopil iz avtobusa, ki ga je pripeljal na svobodo, je najprej poklical mater, da bi ji sporočil, da je prost. Oba njegova starša sta starejša in bolna, njegov največji strah pa je bil, da ju ne bo nikoli več videl. "Najtežje je bilo ne vedeti, kdaj se boš lahko vrnil. Lahko bi bil izpuščen naslednji dan ali pa bi ostal zaprt 10 let," svojo zgodbo začne za BBC.

Čeprav sta Rusija in Ukrajina že prej izmenjali vojaške ujetnike, je zelo redko, da Rusija izpusti tudi ukrajinske civiliste, prejšnji mesec so izpustili skupino 146 Ukrajincev. Dimitirj želi zdaj mrzlično nadoknaditi vse, kar je zamudil. Večina je vojakov z vdrtimi lici, shujšanih po letih za zapahi. Uradniki niso razkrili, zakaj so v isti izmenjavi dobili nazaj osem ukrajinskih civilistov, izdali so le, da so v zameno poslali nazaj ljudi, za katere je bila Rusija zainteresirana.

Podrobnosti, ki jih je Dimitrij delil o svojem ujetništvu, so srhljive. "Zgrabili so nas in nas dobesedno odvlekli v zapor, med potjo pa so nas pretepali z gumijastimi palicami in kričali stvari, kot so: 'Koliko ljudi ste ubili?', je povedal. Zaprt je bil v več zaporih. "Včasih so celo psa čuvaja spustili z povodca in ga naščuvali, da nas je grizel. Krutost je bila resnično šokantna in trajala je nenehno," se spominja. Tudi njega je pes ugriznil in je krvavel. "Bil sem tako pod stresom, da sem bolečino začutil šele 20 minut pozneje," še pove. Novinar ni bil nikoli obtožen nobenega kaznivega dejanja.