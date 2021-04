Pretepena dveletna deklica umrla v bolnišnici

Zdravniki so se sicer vse od srede, ko so dveletnico iz bolnišnice v Novi Gradiški prepeljali v zagrebško bolnišnico, borili z "nadčloveškimi napori", da jo ohranijo pri življenju. V petek so jo operirali, vendar pa se njeno stanje ni izboljšalo. Resnost poškodb je bila očitno takšna, da je niso uspeli rešiti.

Smrt pretepene deklice so potrdili malo po 15. uri. Postopek potrjevanja možganske smrti lahko traja nekaj ur, saj pri tem preverjajo najmanjše podrobnosti poškodb v možganih oziroma, koliko funkcij je še ohranjenih. Pri deklici so tako ugotovili, da je možgansko mrtva oziroma da nima več možganskih funkcij.

"Z veliko žalostjo in obžalovanjem vas moramo obvestiti, da je pri naši mali pacientki, kljub sprejetju vseh terapevtskih ukrepov in izjemnim naporom intenzivistične ekipe, prišlo do kritičnega kliničnega poslabšanja. V skladu s tem smo po protokolu izvedli postopek za ugotavljanje možganske smrti, ki je na žalost tudi potrjena. Naj počiva v miru," so zapisali v bolnišničnem sporočilu za javnost, pod katerega se je podpisal direktor prof. dr. Goran Roić .

Čeprav je možganska smrt potrjena, pa je deklica še vedno priklopljena na respirator, ki njene organe še ohranja pri življenju. Pristojni namreč proučujejo formalno pravne možnosti za donacijo organov. Vendar tudi v primeru, da to ne bo možno ali da od te zamisli odnehajo, pa je zdravniki še ne bodo odklopili od naprav. To so sicer počeli v preteklosti in kmalu po odklopu aparatov je nastopila klinična smrt. V zadnjih letih pa medicina takšen način dojema kot preveč krut in nehuman. Po novem tako po možganski smrti najprej prenehajo z intenzivnimi terapijami in zdravili, respirator pa še naprej dela, dokler ne pride do spontanega prenehanja dihanja. Pri otrocih se to najpogosteje zgodi po enem ali dveh dneh.

Mati obtožena uboja, grozi ji do 15 let zapora

Hrvaška policija je v petek aretirala dekličino 24-letno mamo in 27-letnega očeta. Par ima poleg dveletnice še tri otroke, enega fantka in še dve deklici. V soboto sta stopila pred preiskovalnega sodnika v Slavonskem Brodu, ki jima je odredil enomesečni pripor. Okrožna državna odvetnica Mirela Šmital je povedala, da sta dejanje delno priznala. Obširno sta se zagovarjala in pojasnjevala okoliščine.