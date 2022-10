Pretepena, zadavljena, ustreljena, zažgana: po 14 letih našli morilca?

Pred 14 leti, 4. oktobra je malo po polnoči, v sicer idiličnem mestnem gozdu v Velikovcu na avstrijskem Koroškem, gorski kolesar med vožnjo na brezpotju na obrežju Drave odkril truplo ženske. Forenziki so ugotovili, da je bila ženska pretepena, zadavljena, trikrat ustreljena v predel prsi in glave ter polita z bencinom in zažgana. Žrtev je bila neprepoznavna zato so forenziki imeli težko delo pri identifikaciji.

Trajalo je dobra štiri leta, preden so neznano žrtev končno identificirali. Šlo je za takrat 49-letno Anno Todde. Do razkritja je prišlo po pregledu zob in njene proteze. Kljub temu, da so primer leta 2020 nehali aktivno preiskovati, kriminalisti na zločin niso pozabili. Zahvaljujoč analizi DNK so sedaj storilcu prišli na sled. Sledi na truplu žrtve so namreč vodile neposredno v zapor "Le Vallette" v Torinu.