Pretežak izpit sprožil ogorčenje, vodja izpitne komisije odstopil

Študenti so imeli 70 minut za 45 zahtevnih vprašanj, med katerimi so morali analizirati filozofa Kanta in Hobbesa, razmišljati o naravi časa ter povezati idejo obstoja z avatarji v videoigrah. Takšna abstraktna in kompleksna vprašanja so po poročanju The Guardian sprožila velik odpor, saj v Južni Koreji izpit jemljejo tako resno, da med poslušanjem angleškega dela za 35 minut ustavijo celo letalski promet.

Zaradi ogorčenja javnosti je Oh Seung-keol, vodja Korejskega inštituta za kurikulum in evalvacijo, prevzel odgovornost in odstopil. Institucija se je opravičila in priznala, da je test presegel primerno stopnjo zahtevnosti ter ni zmanjšal bremena dijakov, kot je bilo zamišljeno.

Izjemen pritisk na učence v zelo konkurenčnem južnokorejskem šolskem sistemu prispeva k visoki stopnji najstniške depresije in samomorov. Narodna skupščina je ta mesec sprejela zakon, ki zasebnim jezikovnim šolam prepoveduje sprejemne teste za predšolske otroke.