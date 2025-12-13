Svetli način
Tujina

Pretežak izpit sprožil ogorčenje, vodja izpitne komisije odstopil

Seul, 13. 12. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 7 minutami

L.M.
1

Južnokorejski Suneung velja za enega najtežjih izpitov na svetu in je ključen za vpis na prestižne univerze. Letos je pri angleškem delu najvišjo oceno doseglo le nekaj več kot tri odstotke kandidatov, kar je najmanj v zadnjih letih.

Študenti so imeli 70 minut za 45 zahtevnih vprašanj, med katerimi so morali analizirati filozofa Kanta in Hobbesa, razmišljati o naravi časa ter povezati idejo obstoja z avatarji v videoigrah. Takšna abstraktna in kompleksna vprašanja so po poročanju The Guardian sprožila velik odpor, saj v Južni Koreji izpit jemljejo tako resno, da med poslušanjem angleškega dela za 35 minut ustavijo celo letalski promet.

Sprejemni izpit v Južni Koreji
Sprejemni izpit v Južni Koreji FOTO: Profimedia

Zaradi ogorčenja javnosti je Oh Seung-keol, vodja Korejskega inštituta za kurikulum in evalvacijo, prevzel odgovornost in odstopil. Institucija se je opravičila in priznala, da je test presegel primerno stopnjo zahtevnosti ter ni zmanjšal bremena dijakov, kot je bilo zamišljeno.

Izjemen pritisk na učence v zelo konkurenčnem južnokorejskem šolskem sistemu prispeva k visoki stopnji najstniške depresije in samomorov. Narodna skupščina je ta mesec sprejela zakon, ki zasebnim jezikovnim šolam prepoveduje sprejemne teste za predšolske otroke.

Suneung angleščina izpit odstop
Vdrli v 120.000 varnostnih kamer in posnetke prodali za objavo na spletu

Bivši južnokorejski predsednik naj bi z droni načrtno izzival Severno Korejo

Zaradi izpita zastalo življenje: starši molijo pred oltarji, trgovine zaprte

45 'bulijem' zaprli vrata univerz

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
14. 12. 2025 21.22
pri nas teh problemov kmalu ne bo več , izpiti bodo počasi šli v zgodovino, učili se bomo le tega kar si bomo sami zaželeli
ODGOVORI
0 0
