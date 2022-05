Pretihotapili 36.000 ljudi in s tem zaslužili 152 milijonov evrov

Kriminalna skupina naj bi lani pretihotapila več deset tisoč ljudi, dve osebi pa so našli mrtvi v vozilu na meji z Madžarsko, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Skupno so v več državah aretirali 205 ljudi in zasegli 80 vozil, je ob tem naštel notranji minister Gerhard Karner.

"To je pomemben uspeh v boju proti organiziranemu kriminalu in hud udarec za mafijo," je dodal. Ob tem je naznanil, da je bilo največ aretacij izvedenih v Avstriji, kjer so aretirali 92 ljudi, preostale pa so bile izvedene na Češkem, Madžarskem, Slovaškem in v Romuniji.

Preiskovalci, ki so primer pričeli raziskovati v začetku lanskega leta, menijo, da je skupina iz Madžarske v Avstrijo pretihotapila več kot 36.100 ljudi, vključno z otroki. S tem naj bi zaslužili približno 152 milijonov evrov.

Cilj skupine je bil doseči zahodnoevropske države, vključno z Nemčijo in Francijo. Osebe naj bi tihotapili na Dunaj in jih nato v sodelovanju z drugimi skupinami pretihotapili naprej.

V enem od incidentov, povezanih s skupino, so avstrijski organi oktobra lani odkrili trupli dveh oseb, ko so na meji z Madžarsko zaustavili in preiskali kombi.

Nadzoru na meji v bran

Avstrija je medtem ta teden znova podaljšala nadzor na mejah z Madžarsko in Slovenijo.