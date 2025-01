Pretreseni Splitčani: Grozil, da bo na fakulteto vkorakal s puško

Kot poroča Danas.hr , je učenec grozil, da bo na fakulteto v Splitu prišel s puško. Kot je za medij povedala bralka iz Splita, je včeraj zvečer razburila informacija, ki se je razširila med študenti splitske filozofske fakultete. Eden izmed učencev naj bi z orožjem grozil, da bo prišel na fakulteto. Zaradi tega so bili obveščeni, da pouka na fakulteti danes ne bo na nobenem oddelku.

Kot so pojasnili za Danas.hr, "so v večernih urah prejeli več prijav, da je oseba preko družbenega omrežja poslala sporočila z grozilno vsebino. S pregledi, opravljenimi takoj po prijavah, so policisti okoli 23.30 identificirali 19-letnega študenta vzgojno-izobraževalnega zavoda, za katerega obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja grožnje več osebam, proti njemu pa poteka kriminalistična preiskava."