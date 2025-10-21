Svetli način
Tujina

Pretresljiv posnetek: Tajfun odnesel hišo skupaj s prebivalcem

Juneau, 21. 10. 2025 18.38 | Posodobljeno pred 13 minutami

Avtor
A.K.
Tajfun Halong je prejšnji teden opustošil Aljasko. Vasi so na kolenih, še vedno na plan prihajajo pretresljive zgodbe in posnetki divjanja narave. Na zahod države je pridivjal s takšno silo, da je Stevenu Anaverju iz temeljev iztrgal hišo in jo – skupaj z njim v notranjosti – odnesel z razburkano vodo.

Steven Anaver je delil posnetek, ki prikazuje trenutke, ko se je voda v njegovem domu začela dvigovati, zunaj pa so divjale poplave. Kot opisuje AP, je 12. oktobra Aljasko opustošil tajfun, pri čemer je bilo razseljenih več kot 2000 ljudi. Ekstremno vreme je zahtevalo vsaj eno smrtno žrtev, dve sta še vedno pogrešani.

Voda je v soboto zvečer v Anaverjevi vasi Kwigillingok začela hitro naraščati. To je ena od dveh aljaških skupnosti, ki sta bili najbolj prizadeti. Anaver je skozi okno pogledal v črno temo. Elektrike je že zdavnaj zmanjkalo. To je bila najhujša nevihta, kar jih je kadarkoli videl, se spominja. Okoli 3. ure zjutraj v nedeljo je gladina vode poskočila in se v približno 10 minutah dvignila do kolen. Kmalu zatem je hiša zanihala, se nagnila in začela lebdeti. V njej je ostal ujet tudi Anavaer. 

Na videoposnetkih, ki jih je Anaver posnel od znotraj, je videti, kako so se zazibale stene. Voda je drla v hišo, ki jo je naposled sila narave prestavila iz temeljev in dobesedno odnesla s seboj. Anaver, kot pripoveduje za AP, je najprej slišal glasne poke. Še več pokov je sledilo in streslo hišo, ki so jo zajeli valovi in se je zato zaletavala v druge objekte, ki jih je prav tako odnesla deroča voda. 

Anaver je poskušal fotografirati dogajanje, da bi si pomagal pri orientacija – kamera je v temi videla bolje kot njegove oči – vendar je bilo vse zaman, dokler se ni zjasnilo. Približno kilometer in pol stran od njegove hiše je bil majhen hrib, ki je Anaverjev dom ustavil le nekaj metrov od reke, ki je druge hiše odnesla veliko dlje.

Po 7. uri zjutraj, ko se je voda dovolj umaknila, sta prišla dva soseda v škornjih in mu pomagala. Bil sem le nekaj centimetrov stran od smrti, a uspelo mi je pobegniti pripoveduje.

Satelitski posnetki kažejo popolno opustošenje

BBC pa je preučil nove satelitske posnetke, ki razkrivajo opustošenje, ki so ga povzročili ostanki tajfuna, ki je udaril na zahodno obalo Aljaske.

Aljaška vas Kipnuk, ki ni povezana s cestnim sistemom ameriške zvezne države in jo je bilo treba evakuirati po zraku, je utrpela katastrofalno uničenje.

Uničenih je bilo približno 90 % vasi, domnevno pa je bila tudi voda onesnažena z gorivom in odplakami, poroča BBC. 

