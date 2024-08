Pretresljiv val nasilja, premier 'razbojnikom': Izgrede boste drago plačali

Kot poročajo britanski mediji, so med demonstracijami, ki so se odvile po celotni državi, aretirali več kot 140 izgrednikov, zgolj v Middlesbroughu so jih aretirali 43.

Po šestem dnevu izgredov v Veliki Britaniji, ko so skušali "razbojniki", tako jih imenuje britanski premier Keir Starmer , vdreti v več hotelov, v katerih naj bi bili nastanjeni prosilci za azil, naj bi bi Downing Street sklical izredni sestanek cobra. Na njem naj bi po poročanju Sky Newsa sodelovali predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Tema sestanka pa – kako se odzvati, da se nasilni prizori ne bi več ponovili.

"Raven nasilja, ki smo mu bili priča, je pretresljiva. Zavedamo se, da bodo šokantni prizori po Middlesbroughu povzročili preplah v skupnostih," je v nedeljo zvečer sporočil pomočnik načelnika clevelandske policije David Felton . A ob tem je skušal tudi pomiriti prebivalce Teessidea ter jim zagotovil, da skušajo identificirati vse, ki so vpleteni v nasilna dejanja, ter da jih bodo aretirali in jim kasneje tudi sodili.

Skrajneži so namreč v mestih zažigali avtomobile in razbijali stekla, v policiste so potiskali goreče zabojnike, med vdorom v enega od hotelov pa so tako proti stavbi kot proti policistom, ki so jo branili, metali stole in druge predmete.

Britanski premier Keir Starmer je dal policiji "polno podporo" , da sprejme vse potrebne ukrepe za odziv na skrajneže, ki skušajo sejati sovraštvo. V nedeljo je na novinarski konferenci dejal, da bodo tisti, ki so sodelovali v nasilju, to obžalovali in da se bodo soočili z zakoni.

"Zagotavljam vam, da boste obžalovali, da ste sodelovali v teh izgredih, ne glede na to, ali ste sodelovali neposredno ali pa posredno z objavami na spletu. To ni protest, je organizirano, nasilno razbojništvo, ki nima kaj početi na naših ulicah ali na spletu," je še dejal.

Ministrstvo za notranje zadeve je ob tem napovedalo, da bodo mošejam ponudili dodatno zaščito.

Napadli dva hotela: 'Prezira vredno razbojništvo'

Zamaskirani izgredniki so v nedeljo uspeli vdreti v hotel v Rotherhamu v Yorkshiru, kjer so bili nastanjeni prosilci za azil. Kot smo poročali v nedeljo, so v hotel Holiday Inn Express in v policiste metali kamenje, kose lesa, stole in druge predmete. Najmanj 10 policistov je bilo ranjenih, enega so s kraja odpeljali nezavestnega.

Zaposleni v hotelu in tamkajšnji stanovalci so bili prestrašeni, vendar pa za zdaj britanski mediji ne poročajo, da bi bil kateri od njih poškodovan. Tamkajšnji pomočnik načelnika policije je v nedeljo dejal, da je bilo v Rotherhamu v napadu na policiste ranjenih najmanj 10 sodelavcev, izgredniki pa da so ob tem povzročili tudi veliko škodo ter požar pred hotelom, "polnim prestrašenih stanovalcev in osebja".