Pretresljiv vklop: Je novinar stopil na truplo pogrešane deklice?

V Braziliji je 30. junija izginila 13-letna deklica Raissa. Nazadnje so jo videli ob reki Mearim na severovzhodu Brazilije. Odšla je plavat s prijateljicami, potem pa je nenadoma izginila. Stekla je obsežna iskalna akcija, med katero je s kraja dogodka poročal tudi novinar Lenildo Frazano. Ta je, da bi opozoril na močne tokove in gladino vode na območju iskanja, zabredel v vodo. Ko je bil v reki že do vratu, pa je nenadoma stopil na nekaj, kot se je izrazil, mehkega, poroča New York Post. Odskočil je in dejal, da meni, da je nekaj na dnu in da ne bo nadaljeval: "Ne grem dalje, bojim se. Lahko bi bila roka – bi lahko to bila pogrešana? Mogoče pa je riba. Ne vem."