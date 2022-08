Pretresljiva zgodba iz ZDA: Gasilec v požaru izgubil deset članov družine

Iz zvezne države Pensilvanija poročajo o požaru, v katerem je umrlo deset ljudi. Ogenj je izbruhnil v petek dopoldne. Med žrtvami so tudi trije otroci, stari pet, šest in sedem let, ter sedem odraslih, poroča BBC.

Vzrok požara še ni znan. Kot poročajo lokalni mediji, naj bi zagorelo na terasi hiše, ogenj pa se je hitro razširil.

Gasilec Harold Baker, ki so ga poklicali na intervencijo, pa je pretreseno ugotovil, da so žrtve požara njegovi sin, hči, tast, svak in svakinja, trije vnuki in še dva sorodnika. Povedal je, da ne gre za dom otrok, ampak da so bili na družinskem obisku, piše AP. Ker se je požar bliskovito razširil, kljub naporom gasilci niso mogli rešiti ujetih v ognju. Kot je vidno šokiran medijem povedal Baker: "Bil sem tam, a nič nisem mogel narediti, da bi jih rešil."