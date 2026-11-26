Glede na ugotovitve je Cerkev v okviru kanonskega prava proti obtoženim ukrepala v primeru 218 od 356 duhovnikov. V 122 že končanih zadevah se jih je 86 končalo z obsodbo, od tega 41 z laizacijo oz. izključitvijo iz duhovniških vrst.

Študija je prva tovrstna nacionalna preiskava spolnih zlorab mladih s strani duhovnikov. Njeno izvedbo je naročila Cerkev v Italiji, potem ko so podobne raziskave že izvedli v Franciji, Nemčiji in Švici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodne obravnave primerov so medtem doslej prinesle 166 zabeleženih odločitev, od katerih jih je 57 vključevalo zaporno kazen, čeprav poročilo ne navaja, ali je bil kateri od duhovnikov deležen več obsodb.

Večina žrtev, sedem od desetih, so bili fantje, stari med 11 in 17 let.

Primeri sicer zajemajo nekaj več kot polovico od 226 škofij v Italiji. Nekatere v raziskavi niso sodelovale, 65 pa jih v zajetem obdobju ni zabeležilo prijav.

"Ti zločini razkrivajo zlo, ki je prežemalo Cerkev: moramo ga poimenovati in priznati njegovo grozljivost," je ugotovitve komentiral vodja italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Zuppi. "Razumevanje pojava nam pomaga pri posredovanju, ko je to potrebno," je dejal in dodal, da želijo, da bi bila Cerkev varen kraj.

Zuppi je poročilo predstavil v Assisiju, kjer so škofje nato naznanili ustanovitev sodišče za najbolj kompleksne primere ter nacionalni observatorij, posvečen zlorabam. Potrdili so tudi sprožitev novih neodvisnih preiskav in okrepitev položaja, ki je žrtvam namenjen znotraj mehanizmov preprečevanja in povračilo škode, še piše AFP.