Pretresljivi posnetki potresnega uničenja iz zraka

Najbolj prizadeta turška mesta so Gaziantep, Kahramanmaras, Adiyaman, Malatya in Diyarbakir, v Siriji pa province Alep, Latakija, Hama in Tartus. Raed Ahmed, ki vodi sirski potresni center, je povedal, da je bil to najmočnejši potres, ki ga je center do zdaj zabeležil.

Prvi potres v zgodnjih jutranjih urah, ki ga je bilo čutiti daleč naokrog, je imel žarišče severno od mesta Gaziantep na območju, ki je približno 90 kilometrov oddaljeno od meje s Sirijo, poroča AP. Imel je magnitudo 7,8, nato pa so se dopoldne tla znova stresla, tokrat v provinci Kahramanmaras, ki leži približno 130 kilometrov severneje. Tudi ta potres je bil uničujoč, imel je magnitudo 7,5.