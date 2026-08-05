Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pretresljivi prizori: Drava in Donava 200 let nista bili tako presušeni

Zagreb , 05. 08. 2026 08.18 pred 6 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Vodostaj Donave pri Vukovarju

Hidrološke razmere na Hrvaškem so izjemno resne, saj sta reki Drava in Donava dosegli najnižje vodostaje v zadnjih 200 letih. Pristojne službe opozarjajo, da zaradi pomanjkanja padavin obstaja nevarnost popolne presušitve nekaterih manjših rek.

Glavni direktor Hrvaških voda Zoran Đuroković je za Net.hr komentiral zaskrbljujoče razmere. Poudaril je, da Hrvaška podira zgodovinske rekorde nizkih vodostajev. Kot je pojasnil, je bil včeraj ponovno dosežen rekordno nizek vodostaj Donave.

Pri Batini znaša zgodovinski minimum –147 centimetrov, kar je 20 centimetrov nižje od prejšnjega rekorda iz leta 1909. Tudi reka Drava je dosegla nov rekord, njen vodostaj je za 20 centimetrov nižji od dosedanjega. Posebnost je, da za Dravo v Osijeku obstajajo meritve že skoraj 200 let. Zgodovinski podatki kažejo, da tako nizkih vodostajev na Dravi in Donavi še nikoli niso zabeležili, opozarja.

Kot je izpostavil, bi lahko povsem presahnili reki Orljava in Plitvica.

Naše službe za spremljanje voda in inženirji zaradi suše pogosto pregledujejo teren. Njihova ocena je, da bo reka Orljava na območju mesta Požega v nekaj dneh presahnila. Podoben scenarij pričakujemo tudi za reko Plitvico pri Varaždinu. Le večja količina padavin bi lahko izboljšala razmere, vendar se to po vremenskih napovedih ne bo zgodilo, saj v prihodnjih petih dneh ni pričakovati obilnejšega dežja, je dejal Đuroković.

Kakšne so lahko posledice?

Đuroković je pojasnil, kakšne posledice povzročajo tako nizki vodostaji: "Plovba od Osijeka naprej je praktično nemogoča. Na Donavi je treba tovor pretovarjati, zato ladje prevažajo bistveno manj blaga. Obstajajo tudi nevarni odseki, kjer lahko pride do nesreč. Reka Drava je tako nizka, da ribniki pri Donjem Miholjcu s svojimi zajetji sploh ne morejo več črpati vode iz reke. Podobno je z reko Vučico, ki napaja ribnike Grudnjak pri Orahovici – pretok je tako nizek, da ne zadošča za oskrbo ribogojnic. Zaradi temperatur med 37 in 38 stopinjami vsak dan izhlapi več centimetrov vodne plasti, kar dodatno otežuje ribogojstvo."

Po otoku Krku, mestu Zadar in Istri imajo zaradi suše težave z oskrbo s pitno vodo tudi deli zahodne Slavonije. Zaradi upada vodostaja na vodnih virih se s težavami soočajo v Daruvarju in treh okoliških občinah. Zmogljivost oskrbe je trenutno zmanjšana za približno 20 odstotkov. Prebivalce pozivajo k varčni rabi vode, da ne bi bila ogrožena stabilnost oskrbe, še poroča Net.hr.

suša reke hrvaška donava vodostaj Drava Donava okolje

Novi nočni napadi na Kijev: umrlo najmanj 15 ljudi

24ur.com Slovenijo zajela suša: 'Ne perite vozil, vrtove zalivajte le, ko je nujno'
24ur.com V Brodu na Kolpi 'apokaliptični prizori', ceste zaprte, vasi odrezane
24ur.com Ob suši in požarih je redukcija vode le še vprašanje časa
24ur.com Zaradi poplav razglašene izredne razmere v delih Hrvaške
24ur.com Nekatere reke dosegle najvišje do sedaj izmerjene vrednosti
24ur.com Nekatere reke ponoči še naraščale
24ur.com Neurje na Primorskem: hudourniški vodotoki in meteorna voda
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
05. 08. 2026 08.58
Zdaj pa imajo regulacije rek , kar so krepko začeli v komunizmu .
Odgovori
0 0
Darko32
05. 08. 2026 08.42
Tukaj je sedaj 100 letna priložnost čiščenja reke DONAVE in tistih vojnih ladij iz druge svetovne vojne. A tukaj je BALKAN in bodo prej pokradli vsa sredstva za to.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o skrivni poroki, opazili so ju s prstanom na levi roki
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Novi trend zaradi dragih najemnin
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Ta poletna dobrota zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881