Pretresljivi prizori: Drava in Donava 200 let nista bili tako presušeni

Glavni direktor Hrvaških voda Zoran Đuroković je za Net.hr komentiral zaskrbljujoče razmere. Poudaril je, da Hrvaška podira zgodovinske rekorde nizkih vodostajev. Kot je pojasnil, je bil včeraj ponovno dosežen rekordno nizek vodostaj Donave.

Pri Batini znaša zgodovinski minimum –147 centimetrov, kar je 20 centimetrov nižje od prejšnjega rekorda iz leta 1909. Tudi reka Drava je dosegla nov rekord, njen vodostaj je za 20 centimetrov nižji od dosedanjega. Posebnost je, da za Dravo v Osijeku obstajajo meritve že skoraj 200 let. Zgodovinski podatki kažejo, da tako nizkih vodostajev na Dravi in Donavi še nikoli niso zabeležili, opozarja.

Naše službe za spremljanje voda in inženirji zaradi suše pogosto pregledujejo teren. Njihova ocena je, da bo reka Orljava na območju mesta Požega v nekaj dneh presahnila. Podoben scenarij pričakujemo tudi za reko Plitvico pri Varaždinu. Le večja količina padavin bi lahko izboljšala razmere, vendar se to po vremenskih napovedih ne bo zgodilo, saj v prihodnjih petih dneh ni pričakovati obilnejšega dežja, je dejal Đuroković.

Đuroković je pojasnil, kakšne posledice povzročajo tako nizki vodostaji: "Plovba od Osijeka naprej je praktično nemogoča. Na Donavi je treba tovor pretovarjati, zato ladje prevažajo bistveno manj blaga. Obstajajo tudi nevarni odseki, kjer lahko pride do nesreč. Reka Drava je tako nizka, da ribniki pri Donjem Miholjcu s svojimi zajetji sploh ne morejo več črpati vode iz reke. Podobno je z reko Vučico, ki napaja ribnike Grudnjak pri Orahovici – pretok je tako nizek, da ne zadošča za oskrbo ribogojnic. Zaradi temperatur med 37 in 38 stopinjami vsak dan izhlapi več centimetrov vodne plasti, kar dodatno otežuje ribogojstvo."

Po otoku Krku, mestu Zadar in Istri imajo zaradi suše težave z oskrbo s pitno vodo tudi deli zahodne Slavonije. Zaradi upada vodostaja na vodnih virih se s težavami soočajo v Daruvarju in treh okoliških občinah. Zmogljivost oskrbe je trenutno zmanjšana za približno 20 odstotkov. Prebivalce pozivajo k varčni rabi vode, da ne bi bila ogrožena stabilnost oskrbe, še poroča Net.hr.