Nezaslišani prizori iz Medžugorja: vandali oskrunili sveto mesto

Po informacijah, ki jih je objavil portal La Luce di Maria, se je vse skupaj zgodilo okoli četrte ure zjutraj. Kip Marije na Hribu prikazovanj je bil popisan s črnim sprejem, na podstavku kipa pa je bilo v angleščini zapisano žaljivo sporočilo: "Hudič v krilu".

Na bližnjem transparentu, ki so ga storilci obesili zraven, pa so bili napisi: "Medžugorje je prevara", "Marija = hudič" in "Samo Jezus".

Tarča vandala je bil tudi eden od drugih simbolov Medžugorja, Modri križ, ki se nahaja ob vznožju Hriba prikazovanj, piše Net.hr. Nanj so napisali "ZLO".