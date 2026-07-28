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Nezaslišani prizori iz Medžugorja: vandali oskrunili sveto mesto

Medžugorje, 28. 07. 2026 10.43 pred 1 uro 2 min branja 92

Avtor:
N.V.
Vandalizem v Međudogorju

Eno najbolj znanih katoliških svetišč, ki že leta privablja številne vernike in turiste, Medžugorje, je bilo tarča vandalskega napada. Neznani storilci so oskrunili več verskih objektov, popisali kipe Marije in zažgali zunanji oltar.

Po informacijah, ki jih je objavil portal La Luce di Maria, se je vse skupaj zgodilo okoli četrte ure zjutraj. Kip Marije na Hribu prikazovanj je bil popisan s črnim sprejem, na podstavku kipa pa je bilo v angleščini zapisano žaljivo sporočilo: "Hudič v krilu". 

Na bližnjem transparentu, ki so ga storilci obesili zraven, pa so bili napisi: "Medžugorje je prevara", "Marija = hudič" in "Samo Jezus".

Tarča vandala je bil tudi eden od drugih simbolov Medžugorja, Modri križ, ki se nahaja ob vznožju Hriba prikazovanj, piše Net.hr. Nanj so napisali "ZLO". 

Vandalizem se je zgodil tudi na Križevcu, še eni izmed najbolj znanih romarskih lokacij v Medžugorju, kjer je bila na več mestih v angleščini napisana beseda "hudič". Na enem od transparentov so bila v poljščini navedena imena vidcev in sporočilo. "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan in Jakov so prevaranti. Imam dokaze!!!" Gre za imena oseb, povezanih z medžugorskimi prikazanji.

Okoli pete ure zjutraj je še zagorelo na zunanjem delu oltarja, kot lahko vidimo na spodnjem posnetku, je bil požar podtaknjen. Policisti so na kraju dogodka, zavarovali so območje in poteka ogled kraja dejanja, po katerem bo znanih več podrobnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Luce di Maria navaja, da je dogodek pretresel številne romarje in vernike, ki vsak dan obiskujejo Medžugorje. 

Ministrstvo za notranje zadeve Hercegovaško-neretvanske županije je za portal Bljesak.info potrdilo, da so prejeli prijavo o vandalizmu in da bodo kmalu imeli več informacij.

Odziv župnijskega urada Medžugorje

Iz Župnijskega urada so sporočili, da so takoj začeli s čiščenjem in sanacijo škode, vernike pa pozvali, naj se na dogodek odzovejo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Poudarili so tudi, da svetišče ostaja odprto za romarje in da molitveni program poteka po običajnem urniku, poroča Index.

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KOMENTARJI92

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Vrhovni poveljnik
28. 07. 2026 12.37
Prav neverjetno je, da so v tretjem tisočletju še osebe, ki verjamejo v bogove. Pa jih nihče ne preganja, sovražijo se le med seboj, ker vsak verjame v drugega namišljenega prijatelja. V tem primeru je še bolj tragično, saj je to dejanje storil poljski katolik, ki meni, da je verovanje v Marijo prevara, dodaten nateg da so pa medžugorski vidci. Seveda naši katoliki takoj obtožujejo muslimane! Človeštvo je očitno še vedno v srednjem veku, neumnost je njegova nedeljiva lastnost, saj je glavni vir sporov in delitev vera v različne pravljice, verniki pa glavna cokla razvoja in humanosti.
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+1
1 0
Gorazd Dueh
28. 07. 2026 12.36
Ce bi ljudje imeli rasnicno vero,bi spostovali Bozje zakone.Eden od teh je tudi NE MALIKUJ.Sicer pa je cascenje Marije neprimerno ker cascenje pripada izkljucno Bogu in Jezusu Kristusu.Tako da ne vem,kaj v resnici predstavlja ta kip in kaj oziroma kdo je tam prikazuje.Jezusova mati Marija sigurno ne.
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-1
0 1
ježevka123
28. 07. 2026 12.34
Kam gre ta svet..!?
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0 0
kinimod
28. 07. 2026 12.32
Pišejo da je bill povezan z stranko Vesna iz Slovenije ...
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-1
0 1
M_teoretik
28. 07. 2026 12.29
Kako je to lahko Sveto mesto, če ga Vatikan ne prizna. Naj najprej med sabo razčistijo!? Mi ateisti smo z bosanskimi piramidami že razčistili!?
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+0
2 2
macolagobec
28. 07. 2026 12.31
Važno, da ga verniki priznajo. Hebeš Vatikan!
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+4
4 0
Glavni_Baja 1
28. 07. 2026 12.34
iz katolika v ateista v 24 urah? to je pa nov rekord na portalu, @m_teoretik
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0 0
big_foot
28. 07. 2026 12.28
Najbrž 3/4 sveta katere so pokristjanili na silo verjetno ve kaj se je dogajalo z njihovimi svetišči in verskimi objekti. Predvidevam da je odziv nekako - evo vam lastna zdravila.
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-4
1 5
Fluxx
28. 07. 2026 12.28
Verski fanatiki pac kasta ki vrjame samo v Jezusa, zenske pa da so manjvredne. Nic novega jih je pri nas en kup, eni celo v politiki pri Janezu doma.
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-4
1 5
kovanec
28. 07. 2026 12.22
Ne se čudit.
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+2
2 0
M_teoretik
28. 07. 2026 12.20
Verske izmišljotine so problem le vernikov, kateri v to verjamejo. V vsakem primeru to ni pravi način!?
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+2
5 3
macolagobec
28. 07. 2026 12.32
Jap, to je tako kot, da se nekdo ne strinja s tvojo frizura, te polije z bencinom in zažge, potem pa reče, da si bil ti kriv, ki si provociral.
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-1
0 1
GJ19
28. 07. 2026 12.18
vere ukinit, ker netijo, sejejo skozi zgodovino samo sovraštvo, največja vera je verjeti v sebe
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+5
13 8
El Sloveninho
28. 07. 2026 12.28
Egoist, vera je mnogo vec, kot si ti napisal. Malo prestej par knjig, zakaj je vera bila in kaj je dobrega storila. Ni samo vse slabo, gledas samo iz enega kota, ker ocitno noces pogledati iz drugega.
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+0
3 3
Ombolo
28. 07. 2026 12.29
No, obrazloži še NSI-ju. Pa še katera stranka bi se našla...
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0 0
dante_
28. 07. 2026 12.33
najprej pa prepovedat vero v rdečega boga
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0 0
Mici 270
28. 07. 2026 12.18
groza...ampak bog ve gdo je bil...
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+3
6 3
Glavni_Baja 1
28. 07. 2026 12.25
kje si ti @mićkooo 😁
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-1
0 1
JohannDoe
28. 07. 2026 12.16
Vandalizem je nesprejemljiv. Vsak ima lahko svoj Disneyland za dušo, pa naj si bo to Medžugorje, izmišljene piramide 100 km vzhodneje ali pa energetske točke tipa Kumrovec.
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+8
8 0
M_teoretik
28. 07. 2026 12.25
Če si mislil bosanske piramide, pol ja!?
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-1
0 1
macolagobec
28. 07. 2026 12.33
Kakršnekoli piramide, lahko tudi tiste v tvoji glavi. Saj pravijo, itak je v se v glavi.
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0 0
Yoda
28. 07. 2026 12.16
Poljski romarji so med najbolj številnimi.... na plakatu piše... To oszusci (prevaranti)
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+0
1 1
patogen
28. 07. 2026 12.14
Zelo spominja napis na kracanje po ljubljanski stolnici.
Odgovori
-3
2 5
patogen
28. 07. 2026 12.14
Glede na napis, bi sklepal, da levičarji antikristi?
Odgovori
-7
7 14
M_teoretik
28. 07. 2026 12.21
Toliko verodostojno kot izjava, da je bil Adi socialist!?
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+1
2 1
macolagobec
28. 07. 2026 12.34
Adi je bil mnogo večji socialist kot stalinovi hlapci!!!
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0 0
JohannDoe
28. 07. 2026 12.11
@kovanec "Koliko turistov so naplahtali s temi izmišljenimi čudeži?" --------- Pa zakaj te skrbi za turiste kot, da jim je slabo al nekaj? Plahtanje je v BIH nacionalni šport. Poglej samo Osmanagičeve piramide in vzporedno znanost, ki jo plete in uspešno prodaja, predvsem Slovencem. Dejansko ni to nič posebnega in te lahko moti samo, če si, recimo, ortodoksen vernik (Medžugorje) ali pa, recimo, če daš kaj na preverjeno in znanost (piramide).
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+3
5 2
blackwizard
28. 07. 2026 12.04
Vse vere so zlo in pika
Odgovori
+0
14 14
Quatflow
28. 07. 2026 12.12
Ko ti bo nekdo umrl ne boš tako mislil..
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-4
6 10
lokson
28. 07. 2026 12.03
Posledica indoktrinacije in zavoženega šolskega sistema. Vidno vsak do, po Evropskih in Ameriških mestih, kjer totalno oprani osebki skačejo po ulicah in prepričujejo ostale, da so jim za lastno nesposobnost vedno in za vse krivi drugi. Da o tem, da se "svete" vojake predstavlja kot žrtve ksenofobije, niti ne bom.
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+8
9 1
stylo
28. 07. 2026 12.01
Ko bo pa ker kako mošejo,bo pa jok in stok
Odgovori
+18
20 2
Uporabnik1921539
28. 07. 2026 12.00
skrunitev katerihkoli verskih znamenj ali objektov je podpihovanje sovrastva in zanicevanje soljudi.Vsak ima pravico verjeti in verovati,kot zeli.Ce si normalen,lahko z drugace verujocim razciscujes na drugacen nacin
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+18
19 1
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