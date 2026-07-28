Nezaslišani prizori iz Medžugorja: vandali oskrunili sveto mesto

Po informacijah, ki jih je objavil portal La Luce di Maria, se je vse skupaj zgodilo okoli četrte ure zjutraj. Kip Marije na Hribu prikazovanj je bil popisan s črnim sprejem, na podstavku kipa pa je bilo v angleščini zapisano žaljivo sporočilo: "Hudič v krilu".
Na bližnjem transparentu, ki so ga storilci obesili zraven, pa so bili napisi: "Medžugorje je prevara", "Marija = hudič" in "Samo Jezus".
Tarča vandala je bil tudi eden od drugih simbolov Medžugorja, Modri križ, ki se nahaja ob vznožju Hriba prikazovanj, piše Net.hr. Nanj so napisali "ZLO".
Vandalizem se je zgodil tudi na Križevcu, še eni izmed najbolj znanih romarskih lokacij v Medžugorju, kjer je bila na več mestih v angleščini napisana beseda "hudič". Na enem od transparentov so bila v poljščini navedena imena vidcev in sporočilo. "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan in Jakov so prevaranti. Imam dokaze!!!" Gre za imena oseb, povezanih z medžugorskimi prikazanji.
Okoli pete ure zjutraj je še zagorelo na zunanjem delu oltarja, kot lahko vidimo na spodnjem posnetku, je bil požar podtaknjen. Policisti so na kraju dogodka, zavarovali so območje in poteka ogled kraja dejanja, po katerem bo znanih več podrobnosti.
La Luce di Maria navaja, da je dogodek pretresel številne romarje in vernike, ki vsak dan obiskujejo Medžugorje.
Ministrstvo za notranje zadeve Hercegovaško-neretvanske županije je za portal Bljesak.info potrdilo, da so prejeli prijavo o vandalizmu in da bodo kmalu imeli več informacij.
Odziv župnijskega urada Medžugorje
Iz Župnijskega urada so sporočili, da so takoj začeli s čiščenjem in sanacijo škode, vernike pa pozvali, naj se na dogodek odzovejo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Poudarili so tudi, da svetišče ostaja odprto za romarje in da molitveni program poteka po običajnem urniku, poroča Index.
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