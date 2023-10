Pretresljivi prizori po napadu v bolnišnico v Gazi, Izrael se otepa odgovornosti

Posnetki in fotografije s prizorišča prikazujejo pravi kaos, številni ljudje so bili v napadu hudo ranjeni, po hodnikih bolnišnice al-Shifa, kamor so prepeljali ranjence iz uničene bolnišnice al-Ahli, se razlega jok. Uničenje je videti tudi zunaj. Palestinci poročajo, da je bilo v napadu na bolnišnico v Gazi najmanj 500 smrtnih žrtev, tudi žensk in otrok. Zanj krivijo izraelsko vojsko.

Ta odgovarja, da ne napada bolnišnic in za eksplozijo krivi ponesrečeno izstrelitev rakete militantne skupine Islamski džihad proti Izraelu. Izraelska vojska je svojo trditev, da gre za raketo omenjene skupine, utemeljila na podatkih, pridobljenih pri "pregledu operacijskih sistemov vojske" in na "obveščevalnih informacijah iz različnih virov", je pojasnil vojaški tiskovni predstavnik.

Islamski džihad je v odzivu na te navedbe zanikal vsakršno vpletenost v napad. " To je laž in izmišljotina, povsem netočno. Okupatorji poskušajo zanikati strašni zločin in pokol, ki so ga zagrešili nad nedolžnimi civilisti" , je za tiskovno agencijo Reuters zatrdil tiskovni predstavnik Islamskega džihada.

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so po napadu na bolnišnico v Gazi, izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.

Izredno zasedanje VS ZN

Zaradi napada na bolnišnico bo danes popoldne tudi izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN). Uradno sta ga zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati. Poleg razprave o spopadih med Izraelom in Hamasom naj bi potekalo tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije, ki se osredotoča na zahtevo po humanitarnem dostopu do Gaze.

Ta predlog naj bi imel po navedbah diplomatskih virov več možnosti za uspeh, potem ko je bil v ponedeljek poražen ruski, ki ni obsojal napadov Hamasa na Izrael.

Brazilski predlog napade pripadnikov Hamasa, ki so zahtevali 1400 izraelskih življenj, obsoja, osredotoča pa se na zahteve po neoviranem humanitarnem dostopu do Gaze, ki jo je Izrael blokiral in silovito bombardira.Predlog resolucije med drugim tudi poziva Izrael, naj prekliče poziv palestinskim civilistom, da se umaknejo s severnega dela Gaze na jug. Poziva tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

Jordanska stran po napadu odpovedala srečanje z Bidnom

Rakteriranje bolnišnice je pričakovano sprožilo ogorčene odzive po svetu. Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izrazilo zgroženost nad novicami o napadu na bolnišnico v Gazi. "Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada," navaja ministrstvo in dodaja poziv za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. "Civiliste se ne sme napadati, niti uporabljati za talce ali živi ščit," so zapisali na Twitterju.