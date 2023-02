Pretresljivi prizori: skrušen oče drži za roko hčer, ki je ni mogel rešiti

Pretresljiva fotografija prihaja iz turškega mesta Kahramanmaras, ki leži na jugovzhodu države. Nahaja se v bližini epicentra prvega potresa z magnitudo 7,8. Dan po tragediji je mesto v ruševinah, domačini pa še vedno iščejo preživele.

Mesut Hancer sedi sredi razdejanja – na mestu, kjer je pred potresom stal stanovanjski blok – in za roko drži svojo 15-letno hči Irmak, ki mrtva leži na postelji, stisnjeni pod betonskimi ploščami in prekriti z razbitim steklom, ostanki opeke in drugim pohištvom. Pretreseni oče hčere ni mogel rešiti.