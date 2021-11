Žalostni prizori zapuščenega begunskega taborišča na meji s Poljsko

"Vse begunce v improviziranem taborišču na meji med Belorusijo in Poljsko v bližini mejnega prehoda Brouzgui so premestili na prostovoljni osnovi v logistični center," so sporočili stražarji preko aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram. Ob tem so objavili še fotografije, na katerih taborišče izgleda zapuščeno.