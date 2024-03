Klic iz Gaze: 'V 20 letih pri ZN še nisem videl takšnega uničenja'

OGLAS

O nevzdržnih razmerah, vse več smrtnih žrtvah in naraščajoči lakoti smo spregovorili kar z osebo, ki se trenutno nahaja v Rafi. Govorili smo z Unicefovim delavcem Jamesom Elderjem, ki je eden tistih, ki ne klonejo pod pritiskom in se podajo tudi v najtežje, najhujše in najbolj brutalne situacije, ki so prizadejale človeštvo od Sudana, Šrilanke do Mozambika in Somalije, trenutno pa se nahaja v Gazi. Skoraj 1,4 milijona Palestincev je trenutno natrpanih v majhnem južnem mestu Rafa v Gazi, kjer doživljajo pogosto izraelsko zračno bombardiranje in se borijo za preživetje z zelo omejenim dostopom do zatočišča, hrane, higiene in zdravil.

Več kot 30.000 ljudi je že umrlo v Gazi, več kot 70.000 pa jih je bilo ranjenih, bombardiranja pa se osredotočajo predvsem na sever. A oči so sedaj uprte v jug države, saj je izraelska vojska napovedala, da širi svojo kopensko ofenzivo v Rafo, kar bo po mnenju mnogih humanitarnih organizacij imelo katastrofalne posledice za civiliste in humanitarno pomoč.

"Stvari so vse hujše in hujše, težko si je zamisliti te grozote, ki so zadele ljudi v Gazi," nam je pojasnil James Elder z Unicefa. "Stanje s hrano je postalo hujše, napadi se niso ustavili, povrh vsega pa je ogromno ljudi razseljenih. Ljudje so izmučeni in prestrašeni." Novembra 2023 je med kratko prekinitvijo spopadov s konvojem pomoči prepotoval 35 kilometrov od Rafe do Gaze. V tem času je videl in doživel marsikaj. Kot je pojasnil, se je od novembra marsikaj spremenilo. Najbolj ga preseneča prehrana otrok. "Pri nekaterih otrocih se lahko na obrazu vidi, da so suhi, vitki, da jim primanjkuje hrane." A on je trenutno na južni strani, kamor so vseeno uspeli pripeljati nekaj več pomoči, situacija na severu je namreč trikrat hujša.

Nedavno je obiskal tudi Han Junis, kjer so še nedolgo nazaj potekali srditi spopadi oziroma kjer je izraelska vojska praktično uničila območje. "Veliko časa sem pred tem preživel v bolnišnici Nasser v Han Junisu, to je bila neverjetna bolnišnica z izjemnim zdravstvenim osebjem, ki je opravljalo odlično delo. Zdaj je Han Junis opustošen, to mesto je popolnoma uničeno," je pojasnil Elder. "V svojih 20 letih dela v Združenih narodih še nikoli nisem videl takšnega uničenja."

Veliko otrok nima dnevnega obroka. Več dni so brez hrane, če pa že dobijo kaj hrane, to ponavadi zadostuje za natanko en obrok, večinoma je to kaj starejšega. "Vsi rastlinjaki, vsa bogatost s sadjem ter zelenjavo v Gazi so izginili, izginili so tudi mesni izdelki. Zato zdaj ti otroci v najboljšem primeru dobijo nekaj žitaric." Več kot milijon ljudi v Gazi se sooča z lakoto, znova opozarjajo skupine za pomoč. Razmere so poimenovali "stradanje, ki ga je povzročil človek". "Mednarodna skupnost bi morala povesiti glavo od sramu, ker tega ni ustavila," je poudaril Martin Griffiths, glavni koordinator pomoči ZN. Številni opozarjajo, da se lakota uporablja kot orožje. "Vsekakor smo že videli, kako otroci umirajo zaradi podhranjenosti. Otroci v bolnišnicah umirajo zaradi dehidracije, telesa otrok so že tako podhranjena, da se zožijo do te mere, da zdravniki ne morejo priti do žile," pove Elder. "Priča smo stradanju. Podhranjenost je običajno osnovni vzrok, otroka namreč zelo oslabi. Ko je otrok podhranjen, ga lahko ubije že okužena voda ali pljučnica." Ampak to, da otroci umirajo zaradi podhranjenosti, kaže na to, kako obupne so razmere. "To je bilo predvidljivo, preprečljivo in v celoti posledica delovanja človeka," je bil kritičen Elder.

'Bolnišnice so vojna območja' Omejitve so birokratske narave, pravi Elder. Včasih namreč konvoji dobijo dovoljenje za potovanje na sever, nato pa ga prekličejo. Včasih se izgovarjajo, da so onemogočili dostop zaradi t. i. "dvojne uporabe". "To pomeni, da se lahko stvari, ki pridejo v Gazo, uporabljajo v dva namena: za pomoč ali pa v vojaške namene." Kot primer je navedel ventilatorje in anestetike. "Bolnišnice so postale vojna območja," pove Elder. "V mislih se morate dobesedeno prestaviti v film, vojni film o bolnišnicah, o zdravstvenem osebju, ki teče od enega ranjenega otroka do drugega, do majhnih otrok." Šrapneli, ki so zasnovani tako, da prodrejo skozi najbolj trdne materiale, zadenejo otroke. "Pomislite, kaj to naredi na njihovih telesih, to so opekline, grozovite opekline." To pa še zdaleč ni vse, potem so tu še zlomi kosti. "Ko vidim te otroke, je videti, kot da so njihova telesa preprosto zlomljena in nato zelo slabo sestavljena nazaj."

Zdravniki dobesedno garajo, delajo v 36-urnih izmenah, včasih tudi brez anestetikov. In kot je poudaril Elder, si sploh ne moremo predstavljati, kako je to videti. "In medtem ko zdravniki delajo vsako minuto, vsak dan in rešujejo življenja brez vseh osnovnih potrebščin, niso prepričani, kje je njihova družina, saj v Gazi ni nikjer varno." Poleg tega, da otroci umirajo pod streli, raketami in ruševinami, pa se je vsaj devet od 10 otrok od začetka vojne srečalo s kakšno nalezljivo boleznijo, še potrdi Elder. "Vemo, da je vodovodni sistem popolnoma uničen, vemo, da so vsi brez obrokov in da je podhranjenost rekordna. Vse to skupaj je humanitarna nočna mora, to je nočna mora za matere." Veliko je seveda tudi otrok, ki so v pičlih par mesecih ostali brez staršev, brez družine in to na vojnem območju, kjer življenje ni samoumevno in te lahko napačen korak stane glave. A kot razloži Elder, je struktura skupnosti v Gazi neverjetna. "Družine se med seboj podpirajo, to pa vidimo vsak dan ali ob skromnem obroku ali ob načinu, kako bodo sprejeli druge člane." Unicef sicer poskrbi tudi za otroke, ki so ostali brez vsega. Na terenu je več delavcev, ki skušajo v "kaosu vojne" najti otroke in jim zagotoviti vso pomoč, ki jo potrebujejo. A veliko pomoči sedaj niti ni možno izvesti, otroci so razpršeni in mnoge bodo lahko našli šele, ko bodo dosegli prekinitev ognja.

Kako lahko pomagamo? Vsak dan od danes naprej lahko nastopi lakota. "Ko se to zgodi, bo prepozno," opozori Elder. Ljudje morajo videti, kaj se dogaja, pomoč mora od nekje priteči, je jasen. "Ne moremo reči, da nismo bili opozorjeni, trdno sem prepričan, da lahko vsakdo, ki ima glas kjer koli, igra nekakšno vlogo v tem."

Ključno je, zaključi Elder, da voditelji in tisti z vplivom pokažejo, da otroci v Gazi niso pozabljeni. 'Izraelska vojska sistematično uničuje zdravstveno infrastrukturo v Gazi' Zdravniki, ki so se nedavno vrnili s prostovoljnega dela v obleganih bolnišnicah v Gazi, naj bi se še ta teden sestali s predstavniki Bele hiše in člani kongresa ter opozorili na uničujočo situacijo v Gazi. "IDF sistematično napadajo zdravstvene ustanove, zdravstveno osebje in dejansko uničujejo celoten zdravstveni sistem," je dejal profesor Nick Maynard iz Univerze v Oxfordu. "Ne gre le za napade na stavbe, ampak za sistematično uničevanje infrastrukture bolnišnice. V bolnišnici al Šifa uničujejo rezervoarje s kisikom, namerno uničujejo računalniške tomografe in tako močno otežujejo obnovo infrastrukture. Če bi šlo samo za napade na Hamasove borce, zakaj potem namerno uničujejo infrastrukturo teh ustanov?"