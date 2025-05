Pretresljivo: nemška turista strela zadela v prsni koš

V neurju, ki ju je v soboto zajelo na Češkem, sta bila poškodovana dva nemška turista. Starejšega moškega in žensko s hudimi poškodbami so prepeljali v bolnišnico, poroča Net.hr.

Kot kažejo posnetki češke gorske službe, je strela žensko udarila v zgornji del telesa, zaradi česar je utrpela opekline. Moški je tožil zaradi hude bolečine v obrazu in okvare vida na enem očesu. Poškodovana pohodnika so našli drugi nemški turisti. Bila sta zmedena in dezorientirana.