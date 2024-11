Sumljiva časovnica: ladja plula nad kablom, dve minuti kasneje zaznali popolno okvaro

Potem ko sta se v nedeljo in ponedeljek v Baltskem morju pretrgala dva podmorska komunikacijska kabla, so švedski in danski varnosti organi pozorno spremljali plovbo kitajske tovorne ladje Yi Peng 3, ki je plula prav nad poškodovanima kabloma. Zanimiv je podatek, da je bil prvi kabel poškodovan dve minuti po tem, ko naj bi nad njim plula kitajska ladja. Dostopni podatki razkrivajo, da je ladja v ponedeljek zvečer, malo pred 21. uro, očitno ugasnila svoje motorje in je zasidrana na območju Kattegat med Dansko in Švedsko.