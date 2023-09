Pretvarjal se je, da je storil samomor, dejansko pa je v Grčiji začel novo življenje

Prodajalec gospodinjskih pripomočkov Adamo Guerra, kot je njegovo pravo ime, je s svojega doma v Imoli v deželi Emilija - Romanja izginil 7. julija 2013.

"Pozdravljena, mama in oče, nimam veliko povedati, a žal je šlo vedno vse narobe. In zdaj je napočil čas, da temu naredim konec. Poskušal bom dobro opraviti vsaj ta zadnji korak, da vam prihranim bolečino pogreba," je v enem od poslovilnih pisem zapisal zdaj 55-letni moški in starše prosil, naj "podajo roko Raffaelli in dekletom".