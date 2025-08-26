Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Razbitine drona, ki je na kraju pristanka pustil tudi krater, je sredi njive v ponedeljek odkril kmetijski delavec v bližini mesta Tartu na jugovzhodu Estonije, približno 75 kilometrov od meje z Rusijo.

Po navedbah generalnega direktorja estonske notranje varnostne službe gre verjetno za ukrajinski dron, katerega cilj napada je bilo rusko ozemlje. Ukrajina je namreč v noči na nedeljo napadla ruski terminal za nafto in plin v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju, kar je bil verjetno cilj tudi preusmerjenega drona.

Kot je še dodal generalni direktor, je Rusija z motenjem GPS-signala in drugimi elektronskimi sredstvi brezpilotni letalnik verjetno "preusmerila od njegovega končnega cilja".