Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Razbitine drona, ki je na kraju pristanka pustil tudi krater, je sredi njive v ponedeljek odkril kmetijski delavec v bližini mesta Tartu na jugovzhodu Estonije, približno 75 kilometrov od meje z Rusijo.
Po navedbah generalnega direktorja estonske notranje varnostne službe gre verjetno za ukrajinski dron, katerega cilj napada je bilo rusko ozemlje. Ukrajina je namreč v noči na nedeljo napadla ruski terminal za nafto in plin v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju, kar je bil verjetno cilj tudi preusmerjenega drona.
Kot je še dodal generalni direktor, je Rusija z motenjem GPS-signala in drugimi elektronskimi sredstvi brezpilotni letalnik verjetno "preusmerila od njegovega končnega cilja".
Estonski premier Kristen Michal je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da Rusija že dlje časa uporablja motenje GPS-signalov za motenje zračnega in pomorskega prometa v regiji. Sosednje države so tako že večkrat poročale o dronih, ki so končali na njihovem ozemlju. Podobni incidenti so se zgodili tudi na Poljskem, v Romuniji, Litvi in Latviji.
