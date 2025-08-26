Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Tartu, 26. 08. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
4

Brezpilotni letalnik, za katerega estonske oblasti domnevajo, da je v lasti ukrajinske vojske, je zašel z načrtovane poti in strmoglavil na ozemlju Estonije. Incident ni terjal žrtev, so sporočile estonske oblasti.

Razbitine drona, ki je na kraju pristanka pustil tudi krater, je sredi njive v ponedeljek odkril kmetijski delavec v bližini mesta Tartu na jugovzhodu Estonije, približno 75 kilometrov od meje z Rusijo.

Po navedbah generalnega direktorja estonske notranje varnostne službe gre verjetno za ukrajinski dron, katerega cilj napada je bilo rusko ozemlje. Ukrajina je namreč v noči na nedeljo napadla ruski terminal za nafto in plin v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju, kar je bil verjetno cilj tudi preusmerjenega drona.

Kot je še dodal generalni direktor, je Rusija z motenjem GPS-signala in drugimi elektronskimi sredstvi brezpilotni letalnik verjetno "preusmerila od njegovega končnega cilja".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Estonski premier Kristen Michal je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da Rusija že dlje časa uporablja motenje GPS-signalov za motenje zračnega in pomorskega prometa v regiji. Sosednje države so tako že večkrat poročale o dronih, ki so končali na njihovem ozemlju. Podobni incidenti so se zgodili tudi na Poljskem, v Romuniji, Litvi in Latviji.

dron estonija
Naslednji članek

Ukradena slika na steni domovanja, ki ga trži nepremičninska agencija

Naslednji članek

Na italjanskih smučiščih obvezne čelade za obiskovalce vseh starosti

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
26. 08. 2025 15.36
+0
Ja preusmerjeni,kot tisti,ki je padel na Hrvaškem.Zeleni izsiljuje Če ne bo po njegovo bodo preusmerjali.Za začetek drone.
ODGOVORI
2 2
big_foot
26. 08. 2025 15.34
+2
Mnja no, če bi bil ruski ki bi zašel bi bil pa ogenj v strehi. Po drugi plati pa možno da je bil to false flag manever da potegnejo še koga v vojno.
ODGOVORI
4 2
apage
26. 08. 2025 15.29
+2
Preusmerjen ja, malo morgen
ODGOVORI
5 3
Wolfman
26. 08. 2025 15.11
+4
Še kr naprej padajo Ukrajinski droni po sržavah EU! Možno tudi, da je bil opozorilo in ne preusmerjen!
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155