Tujina

Prevara v kazinoju: na majici z Miki Miško in Plutonom našli majhno kamero

Sydney, 30. 11. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
7

Par iz Kazahstana, ki je obogatel v igralnici v Sydneyju, so obtožili goljufije, ker naj bi pri igri s kartami uporabljal skrito kamero in slušalke. Ta in prejšnji mesec naj bi v igralnici zaslužila 1,2 milijona avstralskih dolarjev oz. okoli 700.000 evrov, kar je vzbudilo sum igralnice.

(slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Avstralska policija je par aretirala pred dnevi, potem ko je osebje igralnice na majici 36-letne ženske opazilo kamero, je v izjavi sporočila policija zvezne države Novi Južni Wales. Žensko in njenega 44-letnega moža so obtožili goljufije.

Preiskovalci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali, da so na majici ženske s podobo Miki Miške in Plutona našli majhno kamero.

Prevara naj bi potekala tako, da sta osumljenca s kamero in mobilnim telefonom snemala igralno mizo ter si nato prek miniaturnih slušalk sporočala, kako staviti na igrah s kartami.

Po besedah detektiva, ki preiskuje primer, je policija pri preiskavi tesno sodelovala z varnostniki igralnice.

avstralija kazino prevara goljufija denar kamera
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
30. 11. 2025 15.57
+2
Ko pa igralnica goljufa hazarderje pa nič. Eni lahko kradejo, drugi pa na. Očitno je igralnica legalna kraja podprta z zakonom.
ODGOVORI
2 0
kryptix
30. 11. 2025 15.42
+6
Kazinoji pa brez goljufij. Kot da bi rekel da je pocestnica nedolžna.... mogoče v popek.
ODGOVORI
6 0
proofreader
30. 11. 2025 15.21
+6
Naša Miki Miška je nakazala milijardo evrov. Pa nikomur nič.
ODGOVORI
10 4
proofreader
30. 11. 2025 15.21
+3
In to v Iran.
ODGOVORI
7 4
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 15.13
+5
Raziskujte to v sloveniji.
ODGOVORI
8 3
tmj
30. 11. 2025 15.18
+8
to je pomembno ane.. k pa nas politiki goljufajo je pa vredu?
ODGOVORI
10 2
kryptix
30. 11. 2025 15.47
+1
Tudi kazinoji goljufajo in to dovoli kdo drug kot politika. In itak da prvi v vrsti tudi goljufajo zakaj pa ne če si pri koritu.
ODGOVORI
1 0
