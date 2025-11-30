Prevara v kazinoju: na majici z Miki Miško in Plutonom našli majhno kamero

Avstralska policija je par aretirala pred dnevi, potem ko je osebje igralnice na majici 36-letne ženske opazilo kamero, je v izjavi sporočila policija zvezne države Novi Južni Wales. Žensko in njenega 44-letnega moža so obtožili goljufije.

Preiskovalci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali, da so na majici ženske s podobo Miki Miške in Plutona našli majhno kamero.

Prevara naj bi potekala tako, da sta osumljenca s kamero in mobilnim telefonom snemala igralno mizo ter si nato prek miniaturnih slušalk sporočala, kako staviti na igrah s kartami.

Po besedah detektiva, ki preiskuje primer, je policija pri preiskavi tesno sodelovala z varnostniki igralnice.