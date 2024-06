Prevarant ženski na spletu ponujal njen lastni apartma

In tam je našla telefonsko številko ter poklicala. Oglasila si je prava lastnica apartmaja, ki je bila izredno presenečena nad rezervacijo o kateri sploh ni nič vedela. Po dolgem pogovoru in obrazložitvi sta ženski ugotovili, da gre za prevaro. Lastnica prav zaradi tovrstnih pomislekov ni oddajala svoje nastanitve preko družbenih medijev.

"Odkrili smo, da nekdo, ki ima profil na Facebooku, uporablja fotografije ne samo mojega apartmaja, temveč tudi drugih apartmajev iz cele Dalmacije, pa tudi iz Črne Gore in ponuja nastanitev," je dejala lastnica. Ko pa se zainteresirane stranke obrnejo nanj, nemudoma zahteva 40 odstotkov akontacije od cene, ki si jo je izmislil.

Človek, ki ponuja te nastanitve postavi veliko nižjo ceno, kar je še bolj mamljivo za stranke. Tako recimo apartma, ki ni njegov, v Dubrovniku na noč stane samo 70 evrov. "Tudi moj apartma je oddajal za 55 evrov na noč, kar je precej nižja cena od tiste, ki jo ponujam jaz na Bookingu," je potrdila lastnica.

Jezna lastnica se je najprej obrnila na pomoč k policiji, a so ji dejali, da na podlagi lažnega oglasa ne morejo reagirati. Brez kaznivega dejanja, oziroma neke konkretne goljufije, ni mogoče sprožiti nobenega postopka. "Gospa, s katero sva ugotovili, da gre za prevaro, mi je dala podatke Facebook profila tega človeka in odločila sem se, da ga kontaktiram. Takoj mi je poslal slike stanovanja, podatke o plačilu, IBAN številko računa in ime osebe, za katero nisem prepričana, da pripada temu človeku," je pojasnila lastnica.

Malce je raziskala in odkrila, da omenjeni "lastnik" prihaja iz Nemčije, precej aktiven pa je ravno v skupinah izseljencev, komunicira pa v hrvaškem jeziku.