Prevaranti okradli 90-letno Hongkonžanko

Hongkonška policija je sporočila, da so se zločinci predstavljali kot uslužbenci javne varnosti, ki preiskujejo kazenski primer na Kitajskem. Ženski so rekli, da je bila njena identiteta ukradena in uporabljena na celini. Nato so jo prisilili, da je med avgustom in januarjem opravila enajst depozitov na bančni račun – za pomoč pri domnevni preiskavi.