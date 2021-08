Prevare na Hrvaškem: rezervirane nastanitve ponudniki po višji ceni oddajo drugim

"Ko je v takšno situacijo vpleten še turistični posrednik, se morata obe strani strinjati s pogoji v primeru odpovedi. In ob strinjanju s temi pogoji se na to avtomatsko veže pravica do odškodnine. Ko pa ni posrednika, se upoštevajo določila iz zakona o obligacijskih razmerjih," pojasnjuje ponudnik nastanitev Nedjeljko Nedo Pinezić .

Ker je treba dokazati, kdo in kako je bil oškodovan, previdnost ni odveč. Sploh ob ustnem dogovoru in plačani akontaciji. "Postopek je vedno enak. Resnost poslovanja se dokazuje s spoštovanjem zakonskih določil. V tem primeru ni nobene možnosti, da bi se v to vmešavale neke institucije po uradni dolžnosti, ker stranke po lastni volji stopajo v prostovoljni poslovni odnos in zavestno tvegajo posledice," je še posvaril Pinezić.