Preverili, kako bojna glava razprši svoj bojni tovor

Severna Koreja je v sredo preizkusila na novo zasnovan protiletalski raketni sistem, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

Po njenih navedbah so s preizkusom potrdili tehnične značilnosti in zanesljivost novih materialov, uporabljenih pri izdelavi rakete, ter delovanje različnih načinov njenega vodenja. Preverili naj bi tudi sposobnost sistema za zaznavanje in sledenje ciljem.

Ob tem je podenota severnokorejskih sil, opremljenih s strateškimi manevrirnimi raketami dolgega dosega, na vzhodu države izvedla še vojaško vajo, med katero je napadla simulirani cilj na letališču.

Poročanje KCNA je potrdilo sredino sporočilo južnokorejske vojske, da je Severna Koreja z območja Sondoka na vzhodni obali izstrelila več raket proti morju.

Predstavnik južnokorejskega obrambnega ministrstva je ocenil, da bi lahko šlo za več različnih vrst raket.