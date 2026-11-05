Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Preverili, kako bojna glava razprši svoj bojni tovor

Pjongjang, 05. 11. 2026 06.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Raketa

Severna Koreja je preizkusila nov protiletalski raketni sistem in izvedla vojaško vajo z manevrirnimi raketami dolgega dosega. Po navedbah severnokorejskih državnih medijev so med vajo uspešno zadeli simulirani cilj na letališču. Južnokorejski vojaški predstavniki so že v sredo poročali o izstrelitvi več raket proti morju. Gre za četrto severnokorejsko izstrelitev raketnega orožja v zadnjem mesecu.

Severna Koreja je v sredo preizkusila na novo zasnovan protiletalski raketni sistem, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

Po njenih navedbah so s preizkusom potrdili tehnične značilnosti in zanesljivost novih materialov, uporabljenih pri izdelavi rakete, ter delovanje različnih načinov njenega vodenja. Preverili naj bi tudi sposobnost sistema za zaznavanje in sledenje ciljem.

Ob tem je podenota severnokorejskih sil, opremljenih s strateškimi manevrirnimi raketami dolgega dosega, na vzhodu države izvedla še vojaško vajo, med katero je napadla simulirani cilj na letališču.

Poročanje KCNA je potrdilo sredino sporočilo južnokorejske vojske, da je Severna Koreja z območja Sondoka na vzhodni obali izstrelila več raket proti morju.

Predstavnik južnokorejskega obrambnega ministrstva je ocenil, da bi lahko šlo za več različnih vrst raket.

Kim Džong Un
Kim Džong Un
FOTO: AP

Manevrirna raketa morda opremljena s kasetno bojno glavo

Fotografije, ki jih je objavil Pjongjang, po oceni Shina Jong-Wooja, generalnega sekretarja južnokorejskega foruma za obrambo in varnost Korea Defense & Security Forum, nakazujejo, da bi bila lahko ena od preizkušenih manevrirnih raket opremljena s kasetno bojno glavo.

Po njegovi oceni je bil namen izstrelitve verjetno preveriti, kako učinkovito lahko takšna bojna glava razprši svoj bojni tovor po območju cilja.

Shin je komentiral tudi novi severnokorejski protiletalski raketni sistem, ki so ga prvič predstavili novembra lani. Kot je pojasnil, je vodilni del rakete na videz podoben tistemu pri ruskem protiletalskem raketnem sistemu S-400. 

Severna Koreja je tako v zadnjem mesecu že četrtič izvedla izstrelitve raketnega orožja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
severna koreja raketa izstrelitev

Mati in hči odšli na kratek sprehod, nato so našli njuni trupli

24ur.com Severna Koreja izstrelila še več raket dolgega dosega
24ur.com Severna Koreja naj bi izstrelila nove rakete
24ur.com Severna Koreja izstrelila balistično raketo
24ur.com Severna Koreja izstrelila več raket kratkega dosega
24ur.com Nova izstrelitev rakete iz Severne Koreje? 'Gre za ustrezno vojaško akcijo'
24ur.com Novo svarilo: Severna Koreja izstrelila še dve balistični raketi
24ur.com Iz Severne Koreje poletela nova balistična raketa
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate
Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
zadovoljna
Portal
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Svilena prevleka za blazino: lepotni čudež ali zgolj viralni trend?
Svilena prevleka za blazino: lepotni čudež ali zgolj viralni trend?
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile tudi v zimskih mesecih
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile tudi v zimskih mesecih
vizita
Portal
Ošpice se v Evropi še vedno širijo: bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
cekin
Portal
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo naredi veliko voznikov ob menjavi gum
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Seks se ne konča z orgazmom: pari pozabljajo na pomemben del intimnosti
Seks se ne konča z orgazmom: pari pozabljajo na pomemben del intimnosti
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022