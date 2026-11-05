Preverili, kako bojna glava razprši svoj bojni tovor

Severna Koreja je v sredo preizkusila na novo zasnovan protiletalski raketni sistem, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.
Po njenih navedbah so s preizkusom potrdili tehnične značilnosti in zanesljivost novih materialov, uporabljenih pri izdelavi rakete, ter delovanje različnih načinov njenega vodenja. Preverili naj bi tudi sposobnost sistema za zaznavanje in sledenje ciljem.
Ob tem je podenota severnokorejskih sil, opremljenih s strateškimi manevrirnimi raketami dolgega dosega, na vzhodu države izvedla še vojaško vajo, med katero je napadla simulirani cilj na letališču.
Poročanje KCNA je potrdilo sredino sporočilo južnokorejske vojske, da je Severna Koreja z območja Sondoka na vzhodni obali izstrelila več raket proti morju.
Predstavnik južnokorejskega obrambnega ministrstva je ocenil, da bi lahko šlo za več različnih vrst raket.
Manevrirna raketa morda opremljena s kasetno bojno glavo
Fotografije, ki jih je objavil Pjongjang, po oceni Shina Jong-Wooja, generalnega sekretarja južnokorejskega foruma za obrambo in varnost Korea Defense & Security Forum, nakazujejo, da bi bila lahko ena od preizkušenih manevrirnih raket opremljena s kasetno bojno glavo.
Po njegovi oceni je bil namen izstrelitve verjetno preveriti, kako učinkovito lahko takšna bojna glava razprši svoj bojni tovor po območju cilja.
Shin je komentiral tudi novi severnokorejski protiletalski raketni sistem, ki so ga prvič predstavili novembra lani. Kot je pojasnil, je vodilni del rakete na videz podoben tistemu pri ruskem protiletalskem raketnem sistemu S-400.
Severna Koreja je tako v zadnjem mesecu že četrtič izvedla izstrelitve raketnega orožja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.