Tehnologija, ki pokaže zrelost avokada

Ali ni avokado kočljiv sadež? Vsakič, ko ga odpremo, smo malce v stresu, kaj bomo našli v notranjosti. Nemci so našli rešitev za to: že v trgovini lahko preverite, kako zrel je. S posebnim skenerjem, ki s pomočjo infrardečih žarkov in umetne inteligence pokaže, ali je avokado trd, zrel ali že prezrel. Tako kupci dobijo tisto, kar pričakujejo, trgovci pa zmanjšajo količino zavržene hrane.