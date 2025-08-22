Svetli način
Tehnologija, ki pokaže zrelost avokada

Berlin, 22. 08. 2025 18.44 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Ali ni avokado kočljiv sadež? Vsakič, ko ga odpremo, smo malce v stresu, kaj bomo našli v notranjosti. Nemci so našli rešitev za to: že v trgovini lahko preverite, kako zrel je. S posebnim skenerjem, ki s pomočjo infrardečih žarkov in umetne inteligence pokaže, ali je avokado trd, zrel ali že prezrel. Tako kupci dobijo tisto, kar pričakujejo, trgovci pa zmanjšajo količino zavržene hrane.

