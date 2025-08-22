Zanimivosti
Tehnologija, ki pokaže zrelost avokada
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ali ni avokado kočljiv sadež? Vsakič, ko ga odpremo, smo malce v stresu, kaj bomo našli v notranjosti. Nemci so našli rešitev za to: že v trgovini lahko preverite, kako zrel je. S posebnim skenerjem, ki s pomočjo infrardečih žarkov in umetne inteligence pokaže, ali je avokado trd, zrel ali že prezrel. Tako kupci dobijo tisto, kar pričakujejo, trgovci pa zmanjšajo količino zavržene hrane.
Naslednji članek
Kuharski mojster na kolesu: med poganjanjem pedal obrača omlete
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.