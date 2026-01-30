Prevozniki z Zahodnega balkana umaknili blokade na mejhnih prehodih

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje.

Ker Bruselj doslej ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer so po poročanju regionalnih medijev v preteklih dneh blokirali izključno terminale za tovorni promet.

Potem ko je Evropska komisija v četrtek sporočila, da bo v sodelovanju s članicami poskušala poiskati rešitve, ki bi med drugim voznikom tovornjakov omogočile daljše bivanje v EU, so se za odpoved blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju najprej odločili makedonski in črnogorski avtoprevozniki.