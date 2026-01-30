Naslovnica
Tujina

Prevozniki z Zahodnega balkana umaknili blokade na mejhnih prehodih

Sarajevo/Beograd, 30. 01. 2026 20.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Danica Jovanović
Blokada avtoprevoznikov z Zahodnega Balkana

Mejni prehodi za tovorni promet proti schengenskem območju, ki so jih od ponedeljka blokirali avtoprevozniki iz držav Zahodnega Balkana, so se ponovno odprli. Za zaključek petdnevne blokade so se odločili zaradi četrtkove napovedi Evropske komisije, da bo preučila možnosti za zagotovitev več prožnosti pri izvajanju vizumskih pravil.

Blokada avtoprevoznikov z Zahodnega Balkana
Blokada avtoprevoznikov z Zahodnega Balkana
FOTO: AP

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje.

Ker Bruselj doslej ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer so po poročanju regionalnih medijev v preteklih dneh blokirali izključno terminale za tovorni promet.

Potem ko je Evropska komisija v četrtek sporočila, da bo v sodelovanju s članicami poskušala poiskati rešitve, ki bi med drugim voznikom tovornjakov omogočile daljše bivanje v EU, so se za odpoved blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju najprej odločili makedonski in črnogorski avtoprevozniki.

Preberi še Več 'prožnosti' za šoferje z Balkana?

Njihovemu zgledu pa so v petek popoldne sledili še srbski in bosanski kolegi. "Lahko smo zadovoljni. Mislim, da smo dosegli, kar je bilo treba, in omogočili, da gospodarstvo ponovno deluje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Nedjo Mandić iz Srbskega združenja prevoznikov, ki je bil med organizatorji protesta.

Mandić je izrazil upanje, da bo predlog Evropske komisije dokončno oblikovan do torka, ko se bodo sestali ministri za promet in predstavniki Evropske komisije.

Po podatkih Srbske gospodarske zbornice (CCIS) je bilo v Nemčiji v preteklem tednu pridržanih devet srbskih voznikov zaradi kršitve pravila, ki omejuje bivanje v EU na 90 dni v 180-dnevnem obdobju.

Predsednik zbornice Marko Čadež je v začetku tega tedna dejal, da gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi blokad voznikov izgubljajo približno 100 milijonov evrov na dan pri izvozu blaga, za to pa okrivil "birokracijo EU" in "neustrezen odziv".

Blagovna trgovina med EU in Zahodnim Balkanom je sicer leta 2024 presegla 83 milijard evrov.

schengen blokada avtoprevozniki zahodni balkan

